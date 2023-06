Nach fast 35 Jahren endet für Ralf Greßmann die Pastorenzeit in der Kirchengemeinde Münsterdorf zum 1. Juli. Auch sein Wohnort wird dann ein anderer sein. Foto: Anna Krohn up-down up-down Letzter Arbeitstag am 30. Juni Pastor Ralf Greßmann verlässt nach fast 35 Jahren die Kirchengemeinde Münsterdorf Von Anna Krohn | 15.06.2023, 17:28 Uhr

1988 trat er seinen Dienst als Pastor in St. Anschar Münsterdorf an, war damit auch zuständig für Dägeling und Breitenburg. Während des Sommerfests in Münsterdorf am 18. Juni wird er in den Ruhestand verabschiedet. Im Interview blickt der 65-Jährige zurück – und verrät nicht nur, warum er nach Eckernförde zieht.