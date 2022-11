Ziva turnt Kunststücke auf Pferd Obama vor, die von den anderen Kindern beim Familienvoltigieren in Nutteln erraten werden müssen. Foto: Athanassia Savvas up-down up-down Ab zwei Jahren möglich Turnen auf dem Pferd: Das macht das Voltigieren in Nutteln so besonders Von Athanassia Savvas | 12.11.2022, 12:04 Uhr

Beim Familienvoltigieren in Nutteln werden Kinder spielerisch an die turnerisch-gymnastischen Kunststücke auf dem Pferd herangeführt. In den regulären Gruppen ist der Bedarf an Nachwuchs groß – und der Spaß ebenfalls.