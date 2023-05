Auch am Bahnhof Itzehoe geht ab Sonntagabend nichts mehr. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Verhandlungsrunde gescheitert 50-Stunden-Bahnstreik: Was sagen Fahrgäste aus Itzehoe dazu? Von Kristina Mehlert | 13.05.2023, 05:30 Uhr

Von Sonntagabend bis Dienstag stehen die Züge still, auch am Bahnhof in Itzehoe. Eine Umfrage von shz.de zeigt: Das vermiest so manch einem das Wochenende.