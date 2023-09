Engagement in Feuerwehr und Schule 4. Steinburger Ehrenamtspreis: Erster Platz geht an Joel Herzberg aus Wilster Von Kristina Mehlert | 10.09.2023, 12:48 Uhr Nahmen den vierten Ehrenamtspreis entgegen: (v.l.) Sean-Luca Krüger, Julia Junge, Joel Herzberg und Philipp Schröder. Foto: Kreisjugendring Steinburg up-down up-down

Der Terminkalender des 15-Jährigen ist prall gefüllt, weil er so viele Ehrenämter inne hat – und er plant noch mehr. Ebenfalls ausgezeichnet wurden am Sonnabend im Theater am Neuendeich in Glückstadt Sean-Luca Krüger, Julia Junge und Philipp Schröder.