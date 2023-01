Arne Carstens (l.) überreicht den Spendenschein an Georg Hillebrand, Chefarzt der Kinderklinik. Foto: Klinikum Itzehoe up-down up-down Metallbaufirma T+Ca spendet 2000 Euro für Kinderklinik und Störpiraten in Itzehoe – Spende mit Tradition Von sh:z | 04.01.2023, 12:42 Uhr

Davon profitieren sowohl Personal als auch Patienten: Arne Carstens, Chef der Metallbaufirma T+Ca in Steinburg, spendet 2000 Euro an die Kinderklinik und Tagesklinik Störpiraten in Itzehoe. Wofür das Geld eingesetzt wird, steht bereits fest.