Schwere Verletzungen zog sich eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zu. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Edendorfer Straße 15-jährige E-Scooter-Fahrerin in Itzehoe schwer verletzt Von Florian Sprenger | 05.02.2023, 10:23 Uhr

An einer abgeschalteten Ampel in der Edendorfer Straße in Itzehoe kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer E-Roller-Fahrerin mit einem Auto.