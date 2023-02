Hier legte sich unter anderem die Feuerwehr Schenefeld-Siezbüttel mächtig ins Zeug. Trocken blieb dabei niemand. Foto: Michael Ruff up-down up-down Paddeln ohne Ende 10. Itzehoer Drachenboot-Indoor-Cup: Teams aus ganz Deutschland treten im Schwimmzentrum an Von Anna Krohn | 19.02.2023, 16:22 Uhr

Es ging heiß und gleichzeitig ziemlich nass her am Sonntag – auf der wohl kürzesten Rennstrecke der Welt im Schwimmzentrum am Klosterbrunnen.