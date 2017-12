Immer im einsatz : Zwischen Tannenbaum und Pieper

vergrößern 1 von 2 Foto: cvs 1 von 2

28.Dez.2017

Auf dem Tisch in der Küche steht sogar ein kleiner Weihnachtsbaum. Zwar nur aus Plastik und ohne echte Kerzen, dafür aber mit Lichterkette und Kugeln. „Die Deko ist wichtig. Wenn man Weihnachten arbeitet, muss es auch da wenigstens ein bisschen festlich sein“, sagt Andrea Dauert. Für Matthias Clausen ist das neu: „Als wir hier fast nur Männer waren, hatten wir nie viel geschmückt. Erst als mehr Frauen zu uns gekommen sind, hat sich das geändert.“ Aber so kommt doch wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung auf in dem Raum, der eigentlich nichts mit Familie und Fest, sondern eher mit Pieper und Martinshorn zu tun hat.

Andrea Dauert und Matthias Clausen sind Rettungsassistenten auf Föhr, die Kollegen Nicolas Nogueira und Arnd Feodoria kommen vormittags zur Unterstützung aus Niebüll dazu. In ihrem roten Kastenwagen mit Martinshorn und Blaulicht sind sie an 365 Tagen im Jahr im Einsatz, auch an den Feiertagen. „Krankheit kennt kein Datum“, sagt Andrea Dauert. „Los müssen wir trotzdem, das ist unser Job.“

Die Rettungswache in der Rungholtstraße wird über die Feiertage dann zum kleinen Ersatz für Familie und/oder Freunde. „Natürlich ist Weihnachten hier was anderes als zu Hause. Aber auch die Schicht ist anders als sonst, man ist mit den Gedanken schon immer wieder bei der Familie“, sagt Clausen. „Bei so etwas muss die gesamte Familie mitmachen. Da muss man sich nach dem Schichtplan richten.“

Das weiß auch Nicolas Nogueira. An den Feiertagen hatte er Dienst. Zeit, zur Familie zu fahren, blieb da nicht: „Die sind dann über die Feiertage zu mir gekommen, damit wir nach der Arbeit zusammen feiern konnten. Anders geht das nicht.“ Im nächsten Jahr möchte er sich aber trotzdem über die Festtage frei nehmen, denn das erste Weihnachten mit den eigenen Kindern möchte er dann doch nicht verpassen. Sonst hat er aber keine großen Probleme, auch an den Festtagen Dienst zu schieben. Auch, weil tendenziell etwas weniger zu tun ist, als an anderen Tagen: „Viele versuchen ihre Probleme noch auszusitzen und rufen dann später an als im Normalfall. Das ist natürlich nicht immer gut.“ Und auch Matthias Clausen weiß aus Erfahrung: „Die Leute gehen nicht so großzügig mit dem Notruf um, wenn Weihnachten ist.“ Einige Leute schämten sich sogar, den Rettungsdienst an den Feiertagen zu rufen, erzählt Dauert, der sich an eine Frau erinnert, die sich 1000 Mal für den Notruf entschuldigt habe. „Dabei ist das doch unser Job.“

Arnd Feodoria aus Niebüll kann aber auch die Familien verstehen, die ihre Verwandten lieber zu Hause behalten wollen, selbst wenn diese ins Krankenhaus müssen: „Man platzt in Familienfeiern rein, da nimmt man die Leute ungern mit. Aber krank ist krank, da kann man nichts dran ändern.“ Besonders schwer wird immer der Umgang mit Angehörigen bei Todesfällen: „Das ist normalerweise schon schlimm, über Weihnachten aber noch schlimmer“, sagt Nicolas Nogueira. Man müsse dann sehr viel Fingerspitzengefühl haben. „Und auch persönlich nimmt einen das dann schon mit, wenn man später mit der eigenen Familie unter dem Weihnachtsbaum sitzt.“

Die Art der Einsätze, zu denen der Rettungsdienst gerufen wird, unterscheidet sich aber nicht von anderen Tagen im Jahr. „Ich habe das Gefühl, in der Weihnachtszeit verschlucken sich mehr Menschen. Aber das kommt mir wahrscheinlich nur so vor“, meint Clausen. Trotzdem ist die Weihnachtszeit auf dem Krankenwagen doch besonders, findet Andrea Dauert: „Es ist schön, wenn die Straßen so leer sind und alles geschmückt ist, auch wenn es dadurch bei den Familien noch intimer wird, wenn wir kommen.“

Und auch bei der Arbeit geht es anders zu als sonst. In diesem Jahr hat es das Föhrer Team sogar geschafft, ein kleines Weihnachtsfest auf die Beine zu stellen: An Heiligabend kam die Spätschicht etwas früher zum Zwölf-Stunden-Dienst und es wurde gemeinsam gegessen und gewichtelt. „Das war schön, wie da auch die anderen Kollegen an uns, die wir arbeiten mussten, gedacht haben“, sagt Matthias Clausen. Und so gab es schließlich doch noch für alle das Weihnachten unter dem Tannenbaum. Auch wenn dieser nur aus Plastik und ohne echte Kerzen ist.