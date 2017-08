Föhrer Mannschafts-Tauziehen 2017 : Zwerge unterliegen Frontgewichten

vergrößern 1 von 1 Foto: bos 1 von 1

Die Kulisse glich der in einem Fußballstadion: Der Deich am Rathausplatz diente als Südkurve und war voll besetzt, an der Ost- und Westkaje des Innenhafens gab es kaum noch Stehplätze und selbst auf den „Rängen“ des erhöhten Reederei-Gebäudes standen die Zuschauen Schulter an Schulter in mehreren Reihen, um einen guten Blick auf das feucht-fröhliche Spektakel des 16. Wyker Tauziehens zu erhaschen.

24 Mannschaften mit je zehn Personen nahmen in den Klassen Damen, Herren und Mixed teil und für das hiesige Männerteam war klar: Diesmal musste der „Pott“ auf der Insel bleiben. Zu groß ist die Schmach, dass „Die zehn Zwerge“ aus Bollingstedt, die natürlich auch in diesem Jahr zu den Favoriten zählten, bereits zweimal in Folge den Triumph des Sieges feiern konnten. So wurde im Vorfeld reichlich geunkt. Von Profi-Dasein und Ungerechtigkeit war die Rede – meist wohl nur aus Missgunst und der Tatsache geschuldet, dass das Hafenwasser nicht jedem schmeckt. Denn die Verlierer einer Partie landen unweigerlich in dem kühlen Nass. Ein wenig Training kann halt nicht schaden.

Klangvoll waren auch in diesem Jahr die Namen der Gladiatorengruppen: „Peters Wikinger“, „Ajax Lattenstramm“, „Avengers“, „Frontgewichte Niendorf“ und „Die Klempnerschlümpfe“, die, liebevoll bemalt, in Ganzkörperblau an den Start gingen und unbestritten zum Team der Herzen avancierten. Toll auch die Wikinger, die mit fast originalgetreuen Helmen den Weg in die Fluten antraten. Denn beide Teams landeten im weiteren Verlauf nicht nur im guten Mittelfeld, sondern auch im Hafenbecken.

Unter den Anfeuerungsrufen der etwa 3000 Zuschauer gab es bis zu den Semifinals keine großen Überraschungen. Und so setzten sich bei den Damen am Ende die Seriensieger „Flotte Lotten“ knapp gegen die „Mengel Engel“ durch und man munkelte, dass deren Chef seinen Mitarbeiterinnen ab heute nur noch Vollkornprodukte verschreibt, um den Sieg im nächsten Jahr zu sichern.

Eine Sensation gab es dann allerdings bei den Herren: Nach dem unerwarteten Ausscheiden der „Zwerge“ aus Bollingstedt, die durch die „Frontgewichte“ deklassiert wurden, kam es zum packenden Finale zwischen den Föhrer „Avengers“ und den „Frontgewichten Niendorf“. Das Ziel, den Pokal in diesem Jahr auf der Insel zu behalten, scheiterte allerdings knapp an der Ausdauer und dem kontrollierteren Handeln der Niendorfer Sportfreunde. Und die waren sich am Ende einig: „Wir kommen auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder, schließlich gibt es einen Pokal zu verteidigen“.

Den Seilziehwettkampf im Allgemeinen gibt es seit etwa 3500 v. Chr. Er war einst eine antike Zeremonie und vor allem ein Symbol für den Kampf zwischen Gut und Böse. Im zwölften Jahrhundert gab es Wettkämfe am Kaiserlichen Hof und in die Türkei und damit nach Europa kam dieser Sport erst vor 600 Jahren. Von 1900 bis 1920 war Tauziehen olympisch, wurde dann aber aus dem Programm gestrichen. So sollten die Teilnehmerzahlen bei den Spielen reduziert werden. Im antiken Griechenland diente die Disziplin vor allem als Training für andere Sportarten.

Und hier liegt die Parallele zur Spaßaktion am Binnenhafen, denn der Eindruck drängte sich auf, der Wettkampf war das Warmmachen fürs einhändige Humpenheben. Ein Zustand, der schon in den vergangenen Jahren für Diskussionen gesorgt hatte. Und so hatte Andreas Miler, Veranstaltungsleiter der Wyk auf Föhr Touristik GmbH (WTG), in den Teilnahmeregeln auf einen möglichst mäßigen Umgang mit Alkohol hingewiesen. Dass der Appell ohne durchschlagenden Erfolg blieb, nahm Miler am Ende gelassen: „Die Teilnehmer sind alt genug, um selbstverantwortlich zu handeln. Uns bleibt unterm Strich, dass es eine launige Veranstaltung für jedermann war, ohne dass wir große Ausfälle verzeichnen mussten“, sagte Miler. Der sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und der Föhrer Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), „ohne die gar nichts geht“, sowie für die Schützenhilfe von Bernd Mengel und Ulrich Herr bedankte. Gleiches galt für DJ Ralf Johannsen, „der mit seinem Mix aus Musik und Moderation den Nagel auf den Kopf getroffen hat“.

von bos

erstellt am 28.Aug.2017 | 12:30 Uhr