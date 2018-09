FSV Wyk : „Zweite“ springt auf Platz eins

Föhrer gewinnen Spitzenduell gegen Norderau. Erste Mannschaft verschenkt Sieg in Wyk.

von hrh

18. September 2018, 16:45 Uhr

Die Fußballer der ersten Männermannschaft des FSV Wyk empfingen als Spitzenreiter der Kreisklasse A den TSV Rantrum III auf dem Helu-Platz. Trotz seiner Favoritenrolle agierte das Team im Angriff zu harmlos und ließ zu viele Chancen ungenutzt, sodass es am Ende nur 3:3 (3:1) hieß.

Bereits im ersten Durchgang leisteten die Gäste starken Widerstand. Dennoch führte der FSV, unermüdlich von Spielmacher Ole Jensen angetrieben, zur Pause verdient. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer weiterhin überlegene Wyker, doch weitere Treffer wollten nicht fallen. Mehr Glück im Abschluss hatten dagegen die Gäste, die aus zwei Standardsituationen zwei Treffer machten und so zum Ausgleich kamen.

FSV: Leif Jensen; Wögen Zierke, Malte Lorenzen, Christian Baumann, Jacob Riewerts, Ole Jensen, Gunnar Clausen, Tarek Bender, Mats Diedrischsen, Melf Sönnichsen und Kenneth Jordt. Eingewechselt wurden Frerk Jensen, Simon Christiansen, Sezent Nedzhib und Justin Obojiagbe.

Erfolgreicher war dagegen die „Zweite“, die in Hörup das Spitzenduell gegen die SG Nordau III 2:0 (0:0) gewann und die Tabellenführung in der Kreisklasse B eroberte. Nachdem die Seiten noch torlos gewechselt worden waren, erzielten Pelle Motzke in der 73. Minute und Christian Jacobs in der 87. Minute die entscheidenden Treffer.

FSV: Finn Nissen; Sören Burkat, Tjorben Roeloffs, Sören Nissen, Moritz Felzmann, Früdd Nickelsen (Justin Obojiagbe), Jannik Kluge, Christian Jacobs (Bahne Kluge), Pelle Motzke, Lars Nissen (Mathias Will) und Kenneth Jordt.