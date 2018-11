Föhr : Zweite Laubabfuhr in Wyk

Service der Stadt: Das Laub der Alleebäume wird am 3. Dezember abgeholt.

von ib

22. November 2018, 14:40 Uhr

Die meisten Bäume haben ihre Blätter inzwischen abgeworfen, die Stadt organisiert deshalb am Montag, 3. Dezember, eine zweite Laubabfuhr. Die gefüllten und möglichst nicht zugeschnürten Säcke müssen an diesem Morgen bis 7 Uhr am Straßenrand abgestellt werden. Im Interesse eines gepflegten Stadtbildes sollten die Säcke nicht tagelang vorher am Straßenrand stehen, bittet der zuständige Bauamtsmitarbeiter Thomas Pielke. Die Säcke werden vor Ort entleert und an den Grundstücken zurückgelassen, so dass sie weiter benutzt werden können. Das Bau- und Planungsamt weist darauf hin, dass es sich bei der Laubsammlung um eine freiwillige Aktion der Stadt handelt, bei der ausschließlich das Laub der Alleebäume abgefahren wird und keine anderen Gartenabfälle. Eine weitere Laubabfuhr ist in diesem Herbst nicht mehr geplant.