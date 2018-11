Floorball : Zwei Siege zum Auftakt

Der WTB startet in Garding erfolgreich in die Saison. Die jungen Wyker Spieler zeigen eine starke Leistung.

von ib

13. November 2018, 19:15 Uhr

Zum Saisonauftakt landeten die U-13-Floorballer des WTB in Garding zwei Siege. Die Mannschaft Baltic Storm Neuwittenbek bezwangen sie mit 6:5, die Tetenbulls mit 4:3. Im ersten Spielabschnitt entwickelte sich ein offenes Spiel mit vielen Tormöglichkeiten und Toren auf beiden Seiten. Bereits in der ersten Spielminute erzielte Tewe Hansen den Wyker Führungstreffer. Durch den Ausgleich ließ sich die junge WTB-Mannschaft nicht beirren und ging durch Tore von Jakob Aulbach und Nico Hartmann mit 3:1 erneut in Führung. Die Baltic Storm schlugen bereits 15 Sekunden nach dem 3:1 zurück und verkürzten. Erneut sorgte Tewe Hansen für die Wyker Führung. Doch die Baltic Storm kamen durch zwei schnelle Tore zum Ausgleich. In der letzen Spielminute der ersten Halbzeit sorgte Nico Hartmann mit seinem zweiten Treffer für die 5:4-Pausenführung.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes konnte Alex Kubasch in einem Zweikampf den Ball erobern und schloss zur 6:4-Führung ab. Danach gingen beide Mannschaft etwas vorsichtiger zu Werke. Erst 90 Sekunden vor Spielende gelang den Baltic Storms der Anschlusstreffer. Sie drängten danach auf den Ausgleich. Nicht nur in dieser Phase des Spiels war Riewert Juhl im Tor ein großer Rückhalt für seine Mannschaft. Gemeinsam mit seinen Vorderleuten verhinderte er einen weiteren Treffer und so konnte der WTB gegen die technisch guten und körperlich überlegenen Gegner den Sieg einfahren.

Bei diesem Spiel absolvierten Simeon Dillmann, Nico Hartmann und Alex Kubasch ihre ersten Punktspiele. Allesamt gehören sie noch dem jüngeren U-11-Jahrgang an.

Die Partie gegen die Tetenbulls verlief ähnlich spannend. Auch hier schoss Tewe Hansen das erste Tor. In der letzten Spielminute der ersten Hälfte gelang den Tetenbulls der Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt sorgten Nico Hartmann und Tewe Hansen für die 3:1-Führung, doch nach 30 Minuten stand es 3:3 und es ging in die Verlängerung. Hier erzielte Hansen den Siegtreffer.