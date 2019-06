Im Dörpshus : Zwei Insel-Künstler

Peter Vogel zeigt Bilder aus 60 Jahren. In der Ausstellung in Nieblum gibt es Pfingsten einen Curt-Timm-Abend.

von Petra Kölschbach

05. Juni 2019, 16:09 Uhr

Nieblum | Beide haben das kulturelle Leben auf Föhr über Jahrzehnte bereichert und geprägt: Der Maler Peter Vogel, der seine wunderschönen Meereslandschaften immer wieder auf der Insel zeigte, und der Schauspieler Curt Timm, der in Wrixum lebte und auf Föhr viele anregende Lese-Abende veranstaltete – gelegentlich auch als Begleitprogramm zu den Ausstellungen Vogels.

Insel-Bilder aus 60 Jahren

Doch Timm verließ die Insel vor zehn Jahren und verbrachte seinen Lebensabend in Speyer, wo er 2015 im Alter von 89 Jahren verstarb. Und auch Vogels Arbeiten konnte man schon lange nicht mehr auf Föhr erleben. Doch nun ist der Maler auf die Insel, die er seit 60 Jahren kennt und schätzt, zurückgekehrt. "Inseln" hat er die Ausstellung überschrieben, in der er zurzeit im Nieblumer Dörpshus Bilder aus den Jahren 1959 bis 2019 zeigt.

Witwe erinnert an den Mimen

Und in dieser Ausstellung soll auch an Curt Timm erinnert werden. Die Witwe des Mimen, Eva Sommer-Timm, gestaltet am Pfingstsonntag, 9. Juni, im Rahmen der Vogel-Ausstellung eine Abendveranstaltung "In Memoriam Curt Timm". Der Curt-Timm-Abend beginnt um 18 Uhr. Vogels Bilder können noch bis zum kommenden Mittwoch, 12. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr, im Dörpshus betrachtet werden.