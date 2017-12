Wyker TB : Zwei Erfolge bringen dritten Platz

vergrößern 1 von 1 Foto: hrh 1 von 1

erstellt am 05.Dez.2017 | 19:30 Uhr

Nachdem die erste Tischtennismannschaft des Wyker TB ihre Begegnungen der Vorrunde in der Kreisliga bereits abgeschlossen hatte, gingen nun auch die zweite und dritte Mannschaft mit jeweils zwei Heimspielen in die Vorrunden-Endphase in der zweiten beziehungsweise dritten Kreisklasse.

Den Anfang machte die „Dritte“ mit zwei Siegen gegen den bisherigen Tabellendritten SZ Ohstedt IV und den bisherigen Tabellenvierten TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert II, womit sich die Mannschaft mit 14:6 Punkten auf dem Konto vom sechsten auf den dritten Platz verbesserte und ihre Gegner damit hinter sich ließ.

Großen Anteil an den Erfolgen hatte „Neuling“ Dirk Eisersdorff, der nach 18-jähriger Abstinenz wieder zum Schläger griff und damit half, die Personalprobleme des Wyker Teams zu beheben. Er gewann gemeinsam mit Hans-Jürgen Blank jeweils das zweite Doppel sowie an „Vier“ vier seiner fünf Einzelpartien.

Zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war der Sieg der Wyker gegen die Ohrstedter. Die Eingangsdoppel endeten mit einer 2:0-Führung. Nach der ersten Einzel-Runde hieß es 4:2, nach der zweiten Runde 6:4 und am Ende verdientermaßen 8:5. Folgende Ergebnisse wurden in den Spielberichtsbogen eingetragen: Im Doppel Viersatzsieg für das Duo Wamser/Kondratovic und Fünfsatzsieg für das zweite Doppel Blank/Eisersdorff. In den Einzeln für Piotr Wamser (1) und Hans-Jürgen Blank (2) jeweils zwei Siege und eine Niederlage, für Tomasz Kondratovic (3) ein Sieg und zwei Niederlagen und für Dirk Eisersdorff (4) ein Sieg und eine Niederlage.

Wesentlich spannender ging es danach gegen die Gäste vom TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert zu. Hier hieß es nach den Eingangsdoppeln 1:1, nachdem Blank/Eisersdorff in fünf Sätzen gewonnen und Wamser/Kondratovic in fünf Sätzen verloren hatten. Nach der ersten Einzelrunde lag das heimische Team dann sogar mit 2:4 hinten und nach der zweiten Runde lautete das Zwischenergebnis 5:5, womit noch alles offen war. Tolle Vorstellungen von Piotr Wamser, Hans-Jürgen Blank und Dirk Eisersdorff, die ihre Gegner in der dritten Runde jeweils glatt in drei Sätzen bezwingen konnten, sicherten dann den verdienten 8:6-Erfolg.

Für die „Zweite“ begann der Spieltag mit kampflos gewonnen Punkten, weil die Vertretung des TSV Stadum nicht auf der Insel angetreten war. Dann folgte allerdings eine unerwartete Pleite, als die Partie gegen den Tabellennachbarn SZ Ohrstedt III klar mit 2:8 verloren wurde. Der Erfolg für die recht spielstarken Gäste war am Ende zwar verdient, ist aber etwas zu hoch ausgefallen. So hatte beispielsweise Tanja Raßmann an „Vier“ Pech in beiden Einzelbegegnungen, die sie knapp jeweils in fünf Sätzen verlor (11:2, 9:11, 11:3, 11:13 und 9:11 sowie 11:8, 6:11, 8:11, 11:9 und 12:14).

Das ohne seinen Kapitän Christian Schmidt angetretene Team startete mit einer ausgeglichenen Bilanz nach den Eingangsdoppeln, nachdem hier das erste Duo Jenßen/Grän glatt in drei Sätzen gewinnen konnte und das zweite Duo Wamser/Raßmann in vier Sätzen das Nachsehen gehabt hatte. In den folgenden Einzelpartien konnte dann lediglich der als Ersatz eingesprungene Kapitän der „Dritten“, Piotr Wamser, punkten, als er sich gegen die „Nummer 4“ der Gäste glatt in drei Sätzen durchsetzte. Dirk Jenßen, Mario Grän und Tanja Raßmann gingen hier leer aus.

Mit dieser Niederlage beendete auch diese Mannschaft die Hinrunde. Momentan belegt die „Zweite“ den dritten Platz, den sie aber noch verlieren kann, da der unmittelbare Verfolger nach Minuspunkten besser dasteht.