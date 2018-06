Föhr : Zwei Bands und ein Konzert

Premiere im Kurgartensaal: Die Wyker Youngster Big-Band und das Jugendorchester Husum treten gemeinsam auf.

von ib

01. Juni 2018, 18:00 Uhr

Zu einer Premiere laden die Föhrer Youngster Big-Band und das Jugendorchester Husum morgen, Sonnabend, um 15 Uhr in den Kurgartensaal ein. In ihrem ersten gemeinsamen Konzert wollen die beiden Ensembles der Kreismusikschule unter dem Motto „Classic meets Pop“ die Zuhörer unterhalten. Die Leiter Josef Antoš und Henning Bock haben mit ihren jungen Musikerinnen und Musikern in separaten und gemeinsamen Proben ein Programm für den Dänisch-Deutschen Musikschultag am 9. Juni in Husum erarbeitet. Die Zuhörer auf Föhr haben nun die Gelegenheit als erste das Repertoire zu hören, das einen Bogen von einer symphonischen Dichtung von Franz Liszt über den Soundtrack von Star Wars bis hin zu Hits von Amy Winehouse, Gloria Estefan, Christina Aguilera und Donna Summer spannt.