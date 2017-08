Föhr und Amrum : Zwei Autorinnen – zwei Inseln – zwei Lesungen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Beide verbindet die Liebe zur Nordsee; die eine liebt Föhr, die andere Amrum. Das hat die Autorinnen Gabriella Engelmann und Marie Matisek dazu bewogen, eine gemeinsame Lesung zu bestreiten. Das Projekt wurde im Sommer 2016 auf Amrum zum ersten Mal umgesetzt, und das mit so großem Erfolg, dass es heute, Donnerstag, um 20 Uhr in der Buchhandlung Quedens in Wittdün wiederholt wird.

Morgen, Freitag, um 20 Uhr, lesen die Frauen dann bei einer Veranstaltung der Föhrer Volkshochschule (VHS) im Wyker Reedereigebäude. „Wir sind sehr glücklich, dass wir die beiden Autorinnen dafür gewinnen konnten, auch auf Föhr zu lesen”, sagt die VHS-Vorsitzende Karima Meynköhn. Matisek bietet ein „best of“ ihrer Küsten-Romane und Engelmann liest aus ihrem Buch „Sommerwind“, das auf Föhr spielt. Zusätzlich wird sie noch eine Geschichte aus der Anthologie „Sommerfunkeln“ lesen, die von ihr herausgegeben wurde.

Im Vorverkauf gibt es Karten für die Amrumer Veranstaltung bei Foto-Quedens in Wittdün und Norddorf, für den VHS-Abend in Wyk bei der Wyker Buchhandlung.

