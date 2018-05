In Nebel : Zurück auf die Insel

Ausstellung im St.-Clemens-Hüs zeigt Amrum-Arbeiten des 2015 verstorbenen Künstlers Heiko Krutisch.

von ubs

06. Mai 2018, 08:30 Uhr

Da ist ein kleiner Schatz wieder ans Tageslicht gekommen: Die feinen Bleistiftzeichnungen des 2015 verstorbenen Künstlers Heiko Krutisch, die er auf seiner Lieblingsinsel Amrum hat entstehen lassen und die im Nachlass auf dem Dachboden wiederentdeckt wurden. Nun werden sie ab Sonntag, 6. Mai, im St.-Clemens-Hüs in Nebel gezeigt. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr und wird musikalisch begleitet.

Der 1949 in Hamburg geborene Krutisch hatte sich früh in Amrum verguckt. Er saß auf den Bänken der Wattseite und malte, er saß auch auf der Wandelbahn, spielte Flöte, bot neugierigen Spaziergängern Zeichenkurse an – und zeichnete. Mit langem Haar und Feder im Strohhut dürfte er vielen Menschen aufgefallen sein. Eigentlich war Krutisch Lehrer, Pädagoge am Hamburger Kulturzentrum „Fabrik“ und in Jugendheimen. Später zog er aufs Land und hielt Pferd, Ziege und Esel. Seine Liebe galt der Landschaftszeichnung. Sein Motiv: Amrum. Heiko Krutisch starb 2015, erst 66-jährig.

Jetzt haben Krutischs Witwe Martina Nave und Liv Teichmann gemeinsam mit der Amrumer Kirchengemeinde zur Erinnerung an ihn eine Ausstellung auf die Insel geholt, die bereits 1982 in Hamburg zu sehen war und dort damals von Krutisch selbst begleitet wurde. Die 16 Reproduktionen der Inselzeichnungen werden von handschriftlichen Erläuterungen des Künstlers ergänzt. Kleine Liebeserklärungen an eine große Natur. „Ich möchte, dass man in meinen Zeichnungen immer wieder spazieren gehen kann, ohne es Leid zu werden“, sagte Krutisch zu seinen Bildern. Die Ausstellung wird den ganzen Sommer über zu sehen sein.