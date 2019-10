200 Jahre Seebad Wyk : Zum Lernen auf die „Kinder-Insel“

Angehende Kindergärtnerinnen unternehmen im Sommer 1935 eine Studienreise nach Föhr.

01. Oktober 2019, 17:14 Uhr

Mit der Eröffnung des ersten Seehospiz in Wyk, dem Hamburger Kinderheim, beginnt 1883 die lange Ära der Kindererholungsheime, die zum Beispiel mit dem Haus Hilligenlei, den Kinderheimen Jacobi, Jungborn und Remé am Südstrand, Michelmann in Boldixum oder dem Haus in der Sonne in der Mühlenstraße verbunden ist.

Im Juni 1935 kommen angehende Kindergärtnerinnen aus Neumünster zu einer Studienreise nach Wyk ins Hamburger Kinderheim. Zu ihnen gehört auch die 19-jährige Hanna Tonner, deren Reisetagebuch noch existiert.

Windige Überfahrt

Nach windiger Überfahrt wird die Gruppe mit ihrer Lehrerin Fräulein Klaft am Wyker Hafen von Otto Tamm, dem Leiter des Hamburger Kinderheims, empfangen. Gleich am Nachmittag geht es gegen den Wind am Strand entlang zur Unterkunft im Heidewäldchen am Flugplatz. Sonntag steht um 7 Uhr morgens ein Waldlauf auf dem Programm. „Zum Essen gab es Rhabarbergrütze, die Milch war sauer, aber das Brot mundete gut“, notiert Hanna Tonner. Die Woche beginnt für die angehenden Kindergärtnerinnen mit der Besichtigung des Hamburger Kinderheims. Auch das Schöneberger und Kölner Kinderheim stehen auf dem Programm. In Nieblum besuchen sie den bekannten „Rosenkaffeegarten“.

Bad in den kalten Nordseewellen

Abends nehmen sie das erste Bad „in den kalten Nordseewellen“ und sammeln „viele interessante Steine und Muscheln sowie „allerhand Raritäten“, denn „die Flut brachte so allerhand Schiffsgut an Land. Zwiebeln, Flaschen von Wein, Pantoffeln in allen Größen.“

Bei dieser Frau war in der Wohnstube noch eine Kachelwand und in der Schlafstube noch ein Wandbett. Hanna Tonner, Tagebuchschreiberin

Beim Besuch von Haus Olesen im Museumsgarten lernt Hanna Tonner Friesisch: „Köken“ für Küche, „Kögenbossel“ für Küchentisch und „Bileggerloch“ für die Öffnung des Küchenherds zum Ofen, der die Wohnstube heizt. Und vor dem Backofen „sitzt die Hausfrau in einem Loch und paßt auf den Kuchen auf“. Von einem Haus in Boldixum notiert sie: „Bei dieser Frau war in der Wohnstube noch eine Kachelwand und in der Schlafstube noch ein Wandbett.“ In der Vogelkoje sitzen sie „noch etwas in der engen Stube“ des Kojenwärters Andreas Petersen und unterhalten sich mit ihm. Er wohnt in Oevenum, und Hanna Tonner schickt ihm später Fotos in die Dörpstrat 38. Nach „großen Einkäufen in Wyk“ geht es am Sonnabend, 15. Juni1935 zum Tanz in ein Lokal, das „von weitem allerdings feiner aussah, als es war“. Hanna Tonner hat fast jeden Tanz mitgemacht, und „die Musik war ländlich, sittlich“. In männlicher Begleitung geht es zurück zum Heidehäuschen, und Hanna Tonner schreibt: „Daß wir sie feste durch den Kakao zogen, haben die schüchternen Knaben nicht gemerkt“.

Abstecher nach Amrum

Gegen Ende des Föhr-Aufenthalts steht ein Besuch auf der Nachbarinsel Amrum auf dem Programm. Zur Erinnerung klebt Hanna Tonner ein Foto der Mühle von Nebel, eine Fahrkarte des Insel-Express und die Rechnung für die Übernachtungen mit Beköstigung im Ambronenhaus in ihr Reisetagebuch. Am 19. Juni geht es zurück nach Föhr: „Eine herrlich bewegte Fahrt!“ Über den letzten Tag des Föhr-Aufenthalts liest man: „Zum letzten Mal machte ich am Wasser meine Freiübungen“, „nochmal den Fischgarten mit Schollen und Krabben“ angesehen.