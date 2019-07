Zehn Jahre Museum Kunst der Westküste

Ein Rückblick in Bildern

von Anja Werner

30. Juli 2019, 16:34 Uhr

Alkersum | Bei der Eröffnung des Museums Kunst der Westküste (MKDW) am 31. Juli 2009 sorgten die Königinnen Ashi Sangay Choden Wangchuk von Bhutan (li.) und Margrethe von Dänemark für royalen Glanz. Wenn morgen der zehnte Geburtstag des Kunsttempels ansteht, werden zwar keine Königinnen kommen, aber einen Festakt mit vielen Ehrengästen soll es geben. Schließlich haben Museumsstifter Frederik Paulsen und das MKDW-Team allen Grund zum Feiern, hat das Haus mit seinen ambitionierten Ausstellungen doch längst seinen festen Platz in der nationalen und internationalen Museumsszene.

Viele (Tages-)Gäste kommen eigens wegen des MKDW nach Föhr und auch die Insulaner, von denen einige anfangs skeptisch waren, haben sich längst mit ihrem Kunstmuseum identifiziert. Dazu trugen nicht nur die Museumsnächte bei, die stets mit heimischen Akteuren bewusst in der Nachsaison veranstaltet werden. Großen Anteil an der Akzeptanz in der Bevölkerung hatte auch das Kunstprojekt „The Föhr Reef“ im Jahr 2012 – ein gehäkeltes Korallenriff, an dem der Landfrauenverein und unzählige weitere Insulanerinnen aktiv mitgewirkt haben.

Zeitgenössische Kunst wie „The Föhr Reef“ gehörte von Anfang an – neben der Präsentation der eigenen Sammlung, deren Schwerpunkt bei „Küstenkunst“ der Jahre 1830 bis 1930 liegt, sowie hochkarätigen Leihgaben – zum Ausstellungskonzept des MKDW. Und das kommt beim Publikum an, wie die hohen Besucherzahlen zeigen.