Beachvolleyball : Wyker werden Landesmeister

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Dillmann 1 von 1

Beim Landesfinale des Beach Masters Beachvolleyball war die Eilun-Feer-Skuul mit je einem Jungen- und einem Mädchenteam vertreten. Das intensive, schweißtreibende Üben der letzten Wochen hat sich gelohnt, denn die Mädchen (Kathy Dwyer und Nele Ketelsen) haben den zweiten Platz und die Jungen (Simon Schmidt und Marc Pudelko) sogar den ersten Platz belegt. Beide Teams zeigten tollen Leistungen und sind ungeschlagen ins Finale eingezogen – die Mädchen sogar ohne Satzverlust. Somit kommen die aktuellen Vize- und Landesmeister beim Schulbeachvolleyball von der Insel Föhr. Schade für die Insulaner, dass dieser Wettbewerb nicht bis zum Bundesfinale in Berlin ausgetragen wird, für das hätten sich die Jungs ansonsten qualifiziert.

Beachvolleyball hat auf Föhr einen großen Stellenwert, und so richtet die Eilun-Feer-Skuul am kommenden Dienstag, 18. Juli, ein Turnier für Schüler und Schülerinnen ab Klasse acht an der Mittelbrücke aus.









von ib

erstellt am 15.Jul.2017 | 09:23 Uhr