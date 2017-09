Neuauflage auf Föhr : Wyker Straßen- und Kleinkunstfestival

vergrößern 1 von 2 Foto: privat 1 von 2

Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag, 3. September, gibt es in Wyk nach sechsjähriger Pause wieder Promenadenkunst und Theater direkt am Meer. Drei Tage lang werden Künstler aus Deutschland, Irland, der Schweiz und Österreich von jeweils 14.30 bis 18 Uhr zeigen, dass Sandwall und Strandpromenade nicht nur dazu da sind, um darauf zu laufen. Am Abschlusstag kommen ab 20 Uhr alle Künstler am Musikpavillon vor dem Veranstaltungszentrum zu einer Abschlussgala zusammen .

„Ohne Bühne und doppelten Boden verzaubern und faszinieren Gaukler, Jongleure und Clowns Besucher jeden Alters und machen den Sandwall drei Tage lang zur Bühne“, kündigt Andreas Miler, Veranstaltungsleiter der Wyk auf Föhr Touristik GmbH (WTG), an.

Von Akrobatik und Jonglage über Comedy und Pantomime: Besucher des Festivals dürfen sich auf nationale und internationale Künstler freuen. Etwa auf Grant Goldie und seine „That Man Show“, mit der sich der Ire wie kaum ein anderer durch Europa jongliert. Oder aber auf die artistische Comedyshow des Hamburgers Jens Ohle mit Leiterakrobatik, Zirkusstunts und Stand-up-Comedy. Ebenfalls dabei: Zwille Zimmermann, der sein Publikum seit mehr als 30 Jahren mit einer Mischung aus Theater und skurrilen, kommunikativen Ideen begeistert. Etwa als Wachtmeister Bruno Schmitz, bei dem Zucht und Ordnung herrschen. Wer hier nicht pariert wird gnadenlos zur Rechenschaft gezogen.

Höhepunkt ist schließlich eine große Galashow am Musikpavillion, in der alle beteiligten Künstler noch einmal das Beste aus ihren akrobatischen und künstlerischen Talenten herausholen.

Weitere Informationen unter www.foehr.de/kleinkunstfestival.

erstellt am 01.Sep.2017 | 07:30 Uhr