Auf Föhr : Wyker Pastoren nehmen Abschied

Entpflichtung am Sonntag in der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche.

von ib

24. August 2018, 14:20 Uhr

Das Pastoren-Ehepaar Hanna Wichmann und Edwin Becker-Wichmann wird die Insel verlassen (wir berichteten). Am kommenden Sonntag, 26. August, findet um 14 Uhr in der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche der Gottesdienst mit Entpflichtung durch den stellvertretenden Propst, Pastor Holger Asmussen, statt. Im Anschluss sind ein Empfang in der Kirche und ein buntes Fest rund um das Gotteshaus geplant.

15 Jahre war Hanna Wichmann Pastorin der Gemeinde St. Nicolai, im März 2017 hatte Edwin Becker-Wichmann die Nachfolge von Pastor Jörg Weißbach angetreten. Nun zieht es das Ehepaar nach Rostock, wo neue Aufgaben warten.