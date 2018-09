Föhr : Wyk wächst um Wasser

Die Stadt soll ein Stück Nordsee von der Bundesrepublik bekommen – und muss nichts dafür zahlen.

von Petra Kölschbach

21. September 2018, 21:55 Uhr

Da stimmten die Stadtvertreter doch gerne zu: Die Bundesrepublik Deutschland will Wyk eine Fläche von 103 000 Quadratmetern übertragen – Grundstücke im Bereich des Hafens und die dazugehörigen Wasserflächen. „Man kann sogar Wasser eingemeinden, und das bekommen wir auch noch umsonst.“ Bürgermeister Uli Hess grinste, als er über diesen Punkt abstimmen ließ.

Denn zustimmen mussten die Stadtvertreter dieser Gebietserweiterung. Und nicht nur sie. Weil sich durch diese Eingemeindung nicht nur die Stadt Wyk, sondern automatisch auch der Bereich des Amtes Föhr-Amrum vergrößert, muss auch der Amtsausschuss dem „Grundstücksdeal“ zustimmen, und ebenso der Kreistag. Denn auch das Kreisgebiet wird ja größer, wenn Wyk wächst.

Diese Eingemeindung war nicht der einzige Punkt, dem die Wyker Politiker am Donnerstag einstimmig und sichtlich gerne zustimmten. Gleiches galt auch für die Jahresrechnungen 2015 und 2016. Denn am Ende beider Jahre stand ein Überschuss, der der Rücklage zugeführt werden soll. 2015 betrug das Plus 1,45 Millionen Euro, im Jahr darauf immerhin noch knapp 570 000 Euro.

Einig waren sich die Stadtvertreter auch bei der Zustimmung zu weiteren Tagesordnungspunkten. So erließen sie eine neue Hauptsatzung für die Stadt, durch die unter anderem die Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse und deren Aufgaben geregelt ist. Damit kann jetzt auch der nach der Kommunalwahl neu geschaffene Umweltausschuss seine Arbeit aufnehmen.

Und auch der Grundsatzbeschluss zur Schaffung von Mitfahrerbänken wurde einstimmig gefasst – er war nötig, so Uli Hess, damit die Aktiv-Region Uthlande für dieses Projekt Zuschüsse beantragen kann.