Kommunalwahl 2018 : Wyk: Direktmandate für CDU und Grüne

Bis Redaktionsschluss stand nur fest, wer es am Südstrand und in Boldixum direkt in die Stadtvertretung geschafft hat.

von Petra Kölschbach

06. Mai 2018, 23:45 Uhr

Bis Redaktionsschluss stand nur fest, wer es am Südstrand und in Boldixum direkt in die Stadtvertretung geschafft hat, das Ergebnis aus dem Wahlkreis I (Innenstadt) und welche Bewerber über die Liste einziehen werden, war noch nicht ausgezählt.

Bei den Direktkandidaten hat die CDU am Südstrand und in Boldixum mit insgesamt vier Vertretern die Nase vorn, und auch die Grünen konnten sich über zwei Sitze freuen.

Zwei Direktmandate gingen im Wahlbezirk II (Südstrand) an die CDU: Gewählt wurden Lars Schmidt (218 Stimmen) und Nils Twardziok (153). Das dritte Direktmandat, das am Südstrand zu vergeben war, holte Grünen-Urgestein Renate Sieck, die hier mit 174 Stimmen von den Wählern auf Platz zwei gesetzt wurde

Im Wahlbezirk III (Boldixum) lag Till Müller von den Grünen an der Spitze der Wählergunst. Müller holte mit 234 Stimmen ein Direktmandat. Direkt gewählt wurden hier außerdem die beiden CDU-Kandidaten Torsten Kiel (174) und Arne Arfsten (168).

In jedem der drei Wyker Wahlbezirke sind drei Sitze direkt zu vergeben, acht weitere Kandidaten werden über die Listen ins Stadtparlament einziehen. Wie sich das genau zusammensetzen wird, berichten wir in unserer morgigen Ausgabe.