Wyker TB – Tischtennis : WTB III macht Aufstieg perfekt

Erste Mannschaft des WTB schlägt Sptzenreiter Stedesand. „Dritte“ sichert die Meisterschaft.

von hrh

22. März 2018, 19:45 Uhr

Die erste Tischtennismannschaft des Wyker TB gewann gegen den Spitzenreiter der Kreisliga, den TSV Stedesand, mit 8:6 und bewies damit eindeutig, wie stark sie ist, wenn alle Mann an Deck sind.

Die Partie in der Halle der Wyker Grundschule verlief spannend: Nach den Eingangsdoppeln hieß es 1:1, nachdem das Duo Gaul/Wamser in vier Sätzen gewonnen und das Duo Böker/Jenßen in vier Sätzen verloren hatte. Und ausgeglichen ging es in den beiden folgenden Einzel-Runden weiter. So stand es nach der ersten 3:3 und nach der zweiten 5:5, wobei Stefan Gaul (1) und Hannes Böker (2) sich im oberen Paarkreuz sicher durchsetzen konnten, während Dariusz Wamser (3) und Dirk Jenßen (4) im unteren Paarkreuz jeweils zweimal das Nachsehen hatten.

Damit musste die Entscheidung in der dritten Runde fallen, in der Stefan Gaul und Hannes Böker die Wyker durch glatte 3:0-Erfolge mit 7:5 in Führung brachten. Eine Niederlage von Dariusz Wamser ließ die Gäste dann noch einmal auf 6:7 herankommen, ehe Dirk Jenßen das Kunststück fertig brachte, die starke „Nummer 2“ des Gegners in drei Sätzen abzufertigen und so den verdienten Siegpunkt für seine Mannschaft zu landen. Trotz des Erfolges bleibt das Team zunächst Tabellenvierter.

Zuvor hatte die „Dritte“ mit zwei Auswärtsbegegnungen ihr Punktspielprogramm der laufenden Saison in der dritten Kreisklasse beendet. Und das mit zwei hohen und überzeugend herausgespielten Siegen: 8:1 stand es am Ende gegen den TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert II und 8:0 gegen SZ Ohrstedt IV. Damit hatte das WTB-Team mit 38:6 Punkten die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die zweite Kreisklasse geschafft.

Bemerkenswert, denn am Ende der Hinrunde lag man noch auf dem vierten Platz. In der Rückrunde blieben die Wyker dann ohne Punktverlust ungeschlagen.

Ihre beiden letzten Begegnungen bestritt die Mannschaft in der Besetzung Malte Busch, Piotr Wamser, Hans-Jürgen Blank und Dirk Eisersdorff (Einzel) sowie Busch/Wamser und Blank/ Eisersdorff in den Doppeln. Die einzige Niederlage am finalen Spieltag (gegen TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert II) musste Malte Busch hinnehmen, der sich im Spitzen-Einzel in fünf hart umkämpften Sätzen geschlagen geben musste.