Auf Föhr : Wohnung für Meise und Star

Der Föhrer BUND will Nisthilfen im Forst anbringen. Für die Finanzierung werden Sponsoren gesucht.

von ib

09. April 2018, 15:00 Uhr

Auch auf der „grünen“ Insel Föhr wird es für Singvögel immer schwieriger, geeignete Brutplätze zu finden. Die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) will deshalb Nistkästen im Föhrer Forst anbringen und hofft dafür auf Unterstützung durch Sponsoren.

Die ursprünglichen Lebensräume einheimischer Gartenvögel waren lichte Wälder und Offenlandschaften mit vielen alten Bäumen. Dort gab es einen großen Anteil an Totholz, in dem viele Insekten und Larven vorkamen. Dieses Totholz wurde nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Nistmöglichkeit genutzt. Die natürlichen und die von Spechten gezimmerten Höhlen nutzten viele Vogelarten je nach Größe zur Aufzucht ihrer Jungen. In heutigen Wäldern und Kulturlandschaften ist Totholz größtenteils verschwunden. Hier können Nisthilfen einen Ausgleich schaffen.

Die Waldzonen auf Föhr sind überwiegend Anpflanzungen, die im Zuge der Flurbereinigung in den 1960-er Jahren angelegt wurden. Auch der Föhrer Forst mit 250 Hektar Waldfläche entstand in dieser Zeit. Er bietet, so heißt es in einer Mitteilung des BUND, gute Umgebungsbedingungen, um Nistkästen für unterschiedliche Vogelarten anzubringen. „Der zuständige Forstwirt Ole Sieck hat bereits grünes Licht für die geplante Aktion gegeben“, berichtet BUND-Mitarbeiterin Angela Ottmann.

Gemeinsam mit dem Ideengeber, dem Insulaner Karsten Fiehl, ruft der BUND deshalb zu einer Spendenaktion auf, damit viele Kästen angeschafft und somit neue Brutmöglichkeiten für die Föhrer Singvögel geschaffen werden können.

„Ich war sofort begeistert von der Idee und freue mich schon aufs Anbringen der Kästen. Ich hoffe, es werden sich viele für dieses Projekt begeistern, so dass wir schöne Moosnester für Meise, Star und Co. schaffen können“, sagt Ottmann.

Das Anbringen und die jährliche Pflege übernimmt Karsten Fiehl ehrenamtlich mit Unterstützung des jeweiligen BUND-Mitarbeiters im Freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ), berichtet Angela Ottmann weiter. Auch eine Dokumentation darüber, wie die Nisthilfen von den Vögeln angenommen werden, ist geplant.



Weitere Informationen beim BUND Föhr, ✆ 04681/7261720 , per Mail unter info@bund-foehr.de oder im Internet, www.bund-foehr.de.Kontoverbindung: BUND Inselgruppe Föhr, IBAN: DE 27 2179 1906 0000 5243 10, BIC: GENODEF1WYK

Verwendungszweck: Nistkasten Föhrer Forst