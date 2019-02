Föhr : Wo Spiderman mit Feen tanzt

Einstimmung auf das Biiken: Föhrer Grundschüler feiern lustige Kostümfeste.

von shz.de

21. Februar 2019, 16:27 Uhr

Es ist schon seit vielen Jahren ein Riesenspaß für die Grundschüler und stimmt sie auf das Biiken am Abend ein: Fantasievoll und lustig kostümiert erscheinen Schüler, Lehrer und helfende Eltern zum Biikefest in der bunt geschmückten Süderender Schule. Da tanzen Indianer mit Feen, Pippi Langstrumpf und Spiderman mit Prinzessinnen und Teufeln. In jedem Klassenzimmer sind Spiele aufgebaut, eines lockt sogar mit „Let’s dance“ zum Mitmachen – eine wahrlich schweißtreibende Angelegenheit, stöhnt eine „Squaw“. Getränkestand und Buffet sind dank fleißiger Eltern aber so üppig, dass das Risiko, zu viele Kalorien zu verlieren, sehr gering ist.

Auch die Wyker Rüm-Hart-Schule feiert alljährlich rund um den 21. Februar ihr Biikefest. Unter dem Motto „Dschungel“ trafen sich Schüler und Lehrer dieses Mal schon am vergangenen Freitag inkognito zum Feiern und Spielen. Fürs leibliche Wohl sorgten ebenfalls die Eltern, die Schüler hatten sich im Vorwege Lieblingsspiele überlegt, so dass die große Gemeinschaftsaktion wieder ein voller Erfolg war, wie Schulleiter Christoph Steier verriet.

Während die Wyker im Dschungelfieber sind, gibt es beim Biikefest auf Föhr-Land ein kleines bisschen Winter: Schulleiter Michael Oldigs überzeugt als Schneemann, während seine Kollegin Marry Poppins alias Svea Iwersen-Peters aus dem „superkalifragilistikexpialigetischen“ Glas bunte Bonbons an brave Kinder verteilt, die an diesem Vormittag selbstverständlich in großer Zahl zu finden sind.