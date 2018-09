Föhr und Amrum : Wo Komik auf Klassik trifft

Kurzweilig und witzig: Die A-cappella-Comedy-Formation „LaLeLu“ begeistert auf beiden Inseln.

von shz.de

06. September 2018, 16:40 Uhr

Die A-cappella-Comedy-Formation „LaLeLu“ aus Hamburg gastierte auf beiden Inseln. Wie bei früheren Auftritten fühlten sich die Zuschauer bestens unterhalten. Die neue Tournee bedeutete auch ein neues Programm. „Es ist immer ein wenig aufregend, weil alles noch ganz frisch und noch nicht eingespielt ist“, sagte Tobias Hanf vor der Show im Norddorfer Gemeindehaus. „Das ist natürlich eine Herausforderung, aber grade das macht uns auch enorm viel Spaß“, ergänzte Jan Melzer.

Derzeit ist das Quartett mit einer Vorpremieren-Tour unterwegs. Nach zwei Auftritten in Kiel und dem Gastspiel auf Föhr war das neue Programm „Die Schönen und das Biest“ in Norddorf erst zum vierten Mal auf der Bühne zu sehen. Schnell wurde deutlich, dass die Sänger an bisherige Erfolge anknüpfen: Die Zuschauer jedenfalls waren begeistert.

LaLeLu, das sind Jan Melzer, Tobias Hanf, Sanna Nyman, und Frank Valet. Wobei mit Melzer und Hanf noch zwei Mitglieder der ersten Stunde dabei sind. 1995 gegründet, zählt die Gruppe mit ihrer Mischung aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik zu den erfolgreichtsten A-cappella-Comedy-Gruppen Deutschlands. Sie können singen, brauchen kein einziges Instrument und sorgen allein mit ihren Stimmen für Stimmung.

Davon konnte sich auch das Publikum auf Amrum überzeugen. In Norddorf erlebten 265 Besucher im Gemeindehaus eine abwechslungsreiche, kurzweilige und unterhaltsame Show mit witzigen Nummern und vielen Kostümwechseln, die den Nerv des Publikums traf. Nach rund zweieinhalb Stunden ging der stimmungsvolle Abend mit einer kleinen Travestie-Show, in der alle im gleichen Kleid auf der Bühne standen, stimmungsvoll und mit viel Applaus zu Ende.