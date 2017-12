Lesungen in der Grundschule : Wo immer die Sonne scheint

vergrößern 1 von 1 Foto: ger 1 von 1

In einer Schulstunde auf die Seychellen und nach Indien, erst mit dem Finger auf dem Globus und dann in der Fantasie, ist immer möglich, erst recht, wenn man noch ein Kind ist.

Die Kinderbuchautorin Marie-Thérèse Schins, die, wie sie selbst erzählt, auf ihren vielen Reisen stets nur einen kleinen Koffer für das Allernötigste dabei hat, war drei Tage lang zu Gast in der Wyker Rüm-Hart-Schule, um mit den Schülern ferne Länder zu besuchen. „Auf den Seychellen scheint immer die Sonne“, schwärmt die Autorin und liest von Kokosnüssen, von Schildkröten, die groß wie Esstische sind, und von dem liebevollen Miteinander von Enkelin und Großvater. Hierbei wurden die „Rüm-Hart-Kinder“ Ohrenzeugen einer Premiere, denn die Geschichte werde erst im Mai als „Ohrenbär“ im Rundfunk übertragen, so die Autorin.

Gebannt hörten die Grundschüler die Geschichte von Shibu, einem jungen Inder, dessen größter Wunsch es ist, Schuhe zu besitzen, einen Schreibblock zu haben und einen eigenen ganzen Bleistift. Denn eigentlich werden Bleistifte in der Mitte sorgfältig geteilt, damit jeder wenigstens einen halben haben kann. Wer den heiligen Elefanten berührt, darf sich etwas wünschen, sagt die Lehrerin, und Shibu schleicht sich davon …

So ganz anders leben die Kinder in den anderen, weit entfernten Teilen der Welt, und die Föhrer konnten sich kaum vorstellen, dass ihre „Kollegen“ anderswo so gerne zur Schule gingen. „Ich würde gerne einen Doppelgänger haben“, erzählt ein Schüler auf die Frage, was er sich denn wünschen würde, wenn ein heiliger Elefant vorbeikäme, und ergänzt im Brustton der Überzeugung: „Damit er für mich zur Schule geht“. Während eine Mitschülerin sich nach ganz viel Schnee sehnt, steht „Schule ohne Hausaufgaben“ bei anderen auf dem Wunschzettel obenan.

Was hier so selbstverständlich ist – und manchem offensichtlich auch manchmal lästig – muss in Indien und Afrika hart erkämpft werden. So berichtete Schins Lehrern und Schülern von diversen bildungsfördernden Projekten, die sie im Ausland im Auftrag des Goethe-Instituts umgesetzt und betreut hatte. Insofern gibt es die kleinen Romanhelden tatsächlich, die den Weg von der afrikanischen Sonne in die Kinderbücher Deutschlands fanden.

„Was war dein Lieblingsfach in der Schule?“, so ein interessierter Erstklässler. Schins muss nicht lange überlegen: „Schreiben!“ antwortet die erfolgreiche Autorin, die mehrere Auszeichnungen erhielt, unter anderem den zweiten Preis der Stiftung Buchkunst und den Louis Marchesi Fellow-Orden in Gold.

Lehrerin Iris Stamer als Organisatorin zeigte sich dankbar für die Übernahme eines Großteils der Kosten durch den Schul-Förderverein und den Friedrich-Bödecker-Kreis. Dessen Anliegen ist es, den Schülern Begegnungen mit Autoren und Illustratoren zu ermöglichen und die Lesekultur zu fördern. Allerdings reichte das Budget diesjährig nur für die Rüm-Hart-Schule, so Stamer etwas bedauernd, die die Autorenlesung in den Vorjahren auch an die Land-Grundschule vermittelt hatte.

„Namaste“ sagten sich Schins und die Kinder beim Abschied, was in der Hindu-Sprache ein Gruß ist. Frei übersetzt heiße das, erklärte die Autorin: „Ich mag dich, so wie du bist.“