Amrum : Wo Bio auf Genuss trifft

Der Schwabe Simon Tress verwendet nur Produkte aus ökologischer Landwirtschaft. In Norddorf überzeugte er damit beim Gourmet-Festival.

von shz.de

20. November 2018, 18:03 Uhr

Für das „Seeblick“-Team war es das 22. Schleswig-Holstein Gourmet-Festival. Als Gastkoch konnte die Norddorfer Hoteliersfamilie Hesse dieses Mal den Bio-Koch Simon Tress aus Hayingen-Ehestetten in Baden-Württemberg gewinnen. Tress, bekannt als Fernsehkoch der Sendung „Kaffee oder Tee“, ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Köche und offizieller Genussbotschafter des Landes Baden-Württemberg. Er führt zusammen mit seiner Mutter und seinen drei Brüdern einen großen Familienbetrieb mit dem Bio-Hotel und Restaurant „Rose“ auf der Schwäbischen Alb. Dazu gehört auch ein Bauernhof, den bereits der Großvater von Simon Tress im Jahr 1950 auf biologisch-dynamische Landwirtschaft umgestellt hatte.

„Ich möchte heute den Gästen meine Heimat vorstellen“, sagte der Baden-Württemberger und berichtete, wie es zu seinem Gastspiel in Norddorf gekommen war. „Gunnar Hesse und ich haben uns bei einem Fußballturnier der Nationalmannschaft der Köche kennengelernt und kamen ins Gespräch. So hat sich die Idee entwickelt“, sagte Tress. „Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft in der Küche lief prima, nach kurzer Zeit fühlte ich mich dort wie zu Hause“, lobte er das „Seeblick“-Team.

Und tatsächlich herrschte in der Küche eine entspannte Stimmung, keine Hektik, keine Unruhe, alles war perfekt vorbereitet, um die vielen Gäste mit regionalen schwäbischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Dabei kamen keine Luxusprodukte auf die Teller, sondern saisonale Bio-Lebensmittel.

Schon der erste Gang bewies, dass man ohne viel Schnickschnack lecker kochen kann: Rote Beete mit viel Zwiebel und herzhafter Grünkern mit Kürbispüree. „Nur gewürzt mit Salz, Pfeffer und Knoblauch, denn weniger ist mehr, und man schmeckt alles klarer heraus, das ist mir immer ganz wichtig“, erklärte Tress den Gästen. Er versuche immer, aus einem Gemüse oder Fleisch verschiedene Variationen zuzubereiten, denn echter Geschmack entwickle sich erst dann, wenn man mehrere Teile von einem Produkt essen und verschiedene Texturen erleben könne, erläuterte der Koch seine Philosophie. Zu der gehört auch der respektvolle Umgang mit den Tieren, die im Betrieb verarbeitet werden. „Jedes Tier bekommt einen Namen von dem Bauern, der es hegt und pflegt. Er ist dann auch derjenige der entscheidet, wann es soweit ist, dass ein Tier geschlachtet wird. Die Tiere werden auf der Wiese in den Hänger geführt, dort betäubt, und dann erst zum Schlachthaus gefahren“, erklärte Tress und berichtete, dass in seinem Betrieb alles vom Tier verwertet werde, „von Kopf bis Fuß“.

Nach vielen leckeren Gängen gab es zum Dessert eine Variation aus Fenchel, Zwetschge und Apfel, denn Schokolade verarbeitet Simon Tress nicht. Anders „Seeblick“-Küchenchef Gunnar Hesse, der zum Abschluss ganz besondere Cake-Pops reichte. „Wir haben übers Jahr Fichtentriebe im Wald gesammelt und daraus Pulver gemacht. Es gibt also Cake-Pops, die nach dem Amrumer Wald schmecken“, berichtete er.





Ein Fernsehteam des NDR war an diesem Abend dabei. Am 1. Dezember um 18 Uhr soll der Bericht bei N3 in der Nordtour zu sehen sein.