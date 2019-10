„Wir werden richtig etwas wagen“

Museum schließt wegen bevorstehender Sanierung früher – ab 1. März wird erstmals nur im Besucherhaus ausgestellt

von Petra Kölschbach

20. Oktober 2019, 18:22 Uhr

neukirchen | Vor einem solchen Jahr, vor einer solchen Saison stand die Nolde-Stiftung noch nie. Wenn am 1. März 2020 die 64. Jahresausstellung eröffnet wird, wird das Atelier und Wohnhaus von Emil Nolde auf Seebüll erstmals keine Rolle spielen. Denn dort – im und am Haus sowie auf der Warft – stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an.

Am 1. März 2021 soll das Herzstück von Seebüll wieder eröffnen, den Anforderungen eines zukunftsfähigen Museums entsprechend – unter anderem mit Blick auf die Technik und Barrierefreiheit. „Wir werden alles daran setzen, diesen Termin halten zu können“, betont Dr. Astrid Becker, die stellvertretende Direktorin der Stiftung. Daher wird die aktuelle Ausstellung deutlich früher als üblich schließen – statt am 30. bereits am 3. November. Wer den weltbekannten Expressionisten also nochmal mit dem Schwerpunkt des figürlichen Malens erleben will, sollte sich also bald auf den Weg nach Seebüll machen.

„Noch wichtiger als eine pünktliche Wiedereröffnung des Atelier- und Wohnhauses ist uns aber die Botschaft, dass es auch im kommenden Jahr eine Ausstellung geben wird – und zwar eine ganz besondere“, betont Astrid Becker. Auf den ersten Blick scheint es undenkbar, doch die Präsentation im Besucherhaus, in dem auch das Café und der Kunst-Shop untergebracht sind, wird vergleichbar viele Exponate umfassen wie die bisherigen Jahresschauen.

Wie ist dies möglich? „In dem wir Neuland betreten, mit Gewohnheiten brechen und richtig etwas wagen“, betont die Nolde-Expertin. Gemeint ist als Schwerpunkt das kleine Format, das viele, auf Seebüll noch nie gezeigte Schätze umfassen wird. „Es handelt sich um sehr persönliche Ansichten und Ausschnitte von Emil Nolde“, sagt Astrid Becker. Eben kleinformatige Pastelle, Skizzen, Kreidezeichnungen, die sich bekannten Themen wie der Südsee, der Landschaft und dem Nolde-Garten widmen. Letztgenannter wird den Besuchern in voller Pracht ebenfalls die gesamte kommende Saison zum Wandeln, Verweilen und Träumen zur Verfügung stehen. „Ein Besuch lohnt sich also in jedem Fall“, betont die stellvertretende Direktorin.

Neben neuen Werken werden dem Besucher auch neue Perspektiven geboten. Denn in dem Besucherhaus mit seinen im Vergleich zum Atelier deutlich höheren Räumen kann auch die Präsentation der Kunst wie in noch nie gezeigter Weise in die Höhe gehen. „Das gibt mir auch als Kuratorin die Chance, mal komplett neu zu denken. Bei aller Arbeit – das macht einfach Spaß“, sagt Astrid Becker.

Neben der Planung und Realisierung der neuen Ausstellung ist die Sanierung des Altbaus und seiner Warft derzeit im wahrsten Sinne des Wortes die zweite große Baustelle. „Das Haus hat eine Geschichte, die derzeitige Atmosphäre soll aber auch nach der Sanierung spürbar sein“, nennt die Kuratorin ein wichtiges Ziel. Der barrierefreie Zugang zum Bildersaal im ersten Stock sei aber ein Muss. Da es seit Ende der 50-er Jahre keine grundlegende Instandsetzung des Gebäudes gegeben hat, das Ada und Emil Nolde auf der von ihnen 1927 erworbene Warft errichten ließen, steht zudem eine grundlegende Sanierung an. Gleiches gilt für die Warft an sich, die zu der Zeit, in der sich der weltbekannte Expressionist im nördlichen Nordfriesland niederließ, noch von viel Wasser umgeben war. Welche Herausforderungen erst während der Sanierung zu tage gefördert werden, ist derzeit noch völlig unklar. Der Sanierungsplan stehe zwar im Groben. Mit Blick auf das außergewöhnliche Bauprojekts wird es aber noch eine Pressekonferenz geben.

Die Atmosphäre des Wohnhauses wurde von Ada Nolde geprägt. Zu ihrem 140. Geburtstag ist jetzt erstmals ein Buch erschienen, dessen Bilder und Texte sich ausschließlich der großen Liebe Noldes widmen. Auch dieses ist nur noch bis zum 3. November auf Seebüll zu bekommen.