Föhr : Winterpause im Museum

Nur noch bis Sonntag können die Ausstellungen in Alkersum besichtigt werden.

von ib

03. Januar 2019, 17:32 Uhr

Alkersum | Am Montag, 7. Januar, beginnt die Winterpause im Museum Kunst der Westküste (MKDW). Vor der letzten Führung des Ausstellungsjahres am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gibt es morgen, Sonnabend, 5. Januar, um 13.30 Uhr eine Finissage mit einer öffentlichen Führung und Höhepunkten aus den beiden Ausstellungen „Emil Nolde und das Meer“ und „Susanne Kessler, Odissea“. Eine Anmeldung im Museum Kunst der Westküste ist erforderlich unter Telefon 04681/747400. Am 3. März beginnt dann im MKDW die neue Saison.