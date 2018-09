Föhr : Winter-Öffnungszeiten ab Oktober im Netz

Die FTG will wieder einen Kalender erstellen. Doch bis jetzt haben nur wenige Gastronomen ihre Daten angegeben.

von ib

28. September 2018, 18:37 Uhr

Als besonderen Service für alle Gäste stellt die Föhr Tourismus GmbH (FTG) jährlich eine Übersicht mit den Öffnungszeiten der insularen Gastronomiebetriebe während der Nebensaison zusammen. Ziel ist, dadurch die gastronomische Vielfalt aufzuzeigen und gleichzeitig zu verhindern, dass der Gast unerwartet vor verschlossener Tür steht.

In diesem Zusammenhang hat die FTG vor rund zwei Wochen über 100 Gastronomiebetriebe per E-Mail oder Post angeschrieben und nach ihren Öffnungszeiten sowie besonderen Angeboten im Zeitraum Oktober 2018 bis Ostern 2019 gefragt. „Der Rücklauf ist jedoch schleppend“, so FTG-Sprecherin Ann-Kathrin Meyerhof.

Allein im letzten Jahr habe es auf der Föhr-Website über 10 000 Downloads des Öffnungszeitenkalenders gegeben. „Unsere Gäste fragen bereits jetzt gezielt nach dem Kalender. Mit einer Rücklaufquote von knapp 35 Prozent läuft es momentan leider eher schleppend. Dabei haben wir für jeden Betrieb vorliegende Daten bereits im Formular eingetragen, um allen das Ausfüllen zu erleichtern. Es ist also wirklich kinderleicht und schnell getan“, sagt FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt.

Über Anschrift, Kontaktdaten und Öffnungszeiten hinaus fragt die FTG in diesem Jahr erstmals auch die Anzahl der Sitzplätze ab. Auch Angaben über allgemeine Hinweise und Veränderungen wie beispielsweise eine bevorstehende Geschäftsaufgabe oder -übernahme sind Bestandteil der Abfrage. „Wir erhalten somit einen detaillierteren Einblick in das bestehende Angebot und können die Themen gastronomische Vielfalt und Rückgang an Gastronomiebetrieben auf der Insel intern besser angehen“, so Gemeinhardt.

Neben den Öffnungszeiten und Ruhetagen können die Gastronomen auf dem Formular zusätzlich ankreuzen, ob sie vegane, gluten- oder laktosefreie Speisen oder Ähnliches anbieten. Auch Hinweise, beispielsweise dass der Gast vorher lieber anrufen sollte oder spezielle Weihnachts-, Silvester- oder Biike-Angebote, nimmt die FTG mit auf. Der fertige Kalender soll ab Anfang Oktober online als PDF auf der Föhr-Website unter www.foehr.de/restaurants, www.foehr.de/cafes sowie unter www.foehr.de/gastronomie-einkaufen abrufbar sein. Sollten sich die Öffnungszeiten im Laufe der nächsten Monate ändern, können die Gastronomen der FTG jederzeit Änderungen für die laufende Aktualisierung des Kalenders schicken.

Wer als Gastronomiebetrieb bislang keine E-Mail oder Post von er FTG erhalten hat, kann weitere Informationen sowie das vorgefertigte Öffnungszeitenformular unter marketing@foehr.de oder

✆ 04681/3051 anfordern, berichtet Meyerhof.