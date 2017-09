Neubürger in Witsum : Willkommen, ihr süßen Kreuzkröten

vergrößern 1 von 1 Foto: len 1 von 1

von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 09.Sep.2017 | 13:00 Uhr

„Ich freue mich über jeden neuen Witsumer“. Bürgermeister Cornelius Daniels hieß in der Godelniederung „Neubürger“ willkommen, die insgesamt die Zahl der Bewohner mehr als verdoppelt haben. Doch die Gemeinde wird durch diesen Zuzug nicht in die Lage einer eigenen Gemeindevertretung kommen. Es handelt sich hierbei um zur Zeit noch wenige Zentimeter große Kreuzkröten, die in der Godelniederung wieder eine stabile Population dieser Tiere entstehen lassen sollen. Die Initiative dieser Maßnahme ging von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein aus, die dort bereits im Frühsommer 600 Jungkröten ausgesetzt hat.

Der Wildtierökologe und Maßnahmen-Manager der Stiftung, Moritz Ott, und Florian Bibelriether von der Firma Amphi Consult waren jetzt noch einmal auf die Insel gekommen, in „Begleitung“ von 100 kleinen Kreuzkröten, die sowohl in der Godelniederung als auch auf einer Borgsumer Fläche von El Meere ausgesetzt wurden und sofort alles daran setzten, in schützendem Gras zu verschwinden.

Die inzwischen streng geschützten Kreuzkröten waren früher ganz selbstverständliche Bewohner auf Föhr und damit auch in der Godelnierung. Seit einigen Jahren sind sie praktisch verschwunden, wobei es unterschiedliche Meinungen über die Ursachen gibt. Während die Stiftung Naturschutz die intensive Landwirtschaft für den Schwund verantwortlich macht, gibt der Biologe Hark Steinert zu bedenken, dass auch die Bisamratten die Schuldigen sein könnten. „Nach meiner Beobachtung“, so Steinerts Hypothese, „ging die Zahl der Kröten zu der Zeit zurück, als die Bisamratten nach Föhr kamen“. Diese Nager sind in der Godelniederung sehr stark vertreten, wie auch Witsums Bürgermeister beobachtet hat.

„Wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie erfahren, ob die Kreuzkröten wieder angesiedelt werden können“, betont Moritz Ott und wird in dieser Auffassung von Florian Bibelriether unterstützt, der eine Art Vater der noch ganz jungen Krötchen ist. Finanziert wird das Vorhaben durch das Kieler Landwirtschaftsministerium aus dem EU-Programm „Förderung der ländlichen Entwicklung“ (ELER) sowie durch Ausgleichszahlungen des Kreises Nordfriesland.

Der Laich wurde im Frühjahr in einem Gebiet bei Ahrenshöft entnommen, für das, wie Bibelriether berichtet, eine Entwicklung geplant ist, die dann keinen Lebensraum mehr für die Kröten bieten wird. In Behältnissen entwickelte sich dann der Laich allmählich zu kleinen Kreuzkröten, die vom Experten gehütet werden, bis sie in die Freiheit entlassen werden können. Ameisen und Blattläuse gehören zur Lieblingsspeise des ganz kleinen Nachwuchses. „Es war nicht immer ganz einfach, genügend Nachschub für die hungrigen Tiere zu beschaffen“, erinnert sich Florian Bibelriether. Doch nun sind die Zwerge im Strandbereich der Godelniederung sowie in der Borgsumer Kuhle auf sich selbst gestellt.

Zwei Jahre benötigen sie, um zu wachsen und geschlechtsreif zu werden. Bis dahin müssen noch die passenden Laichplätze wieder hergerichtet werden. Auch dies ist eine Aufgabe, der sich Flroian Bibelriether und seine Firma widmen werden.