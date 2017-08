In Wyk : Wie Föhrer früher lebten

vergrößern 1 von 2 Foto: Museum 1 von 2

Das Haus Olesen wurde im Jahr 1617 in Alkersum errichtet. 1927 wurde es dort abgetragen und dann im Garten des Wyker Friesenmuseums wieder aufgebaut. Das altfriesische Bauernhaus ist vollständig eingerichtet und vermittelt in einzigartiger Weise einen authentischen Eindruck vom Leben in vergangenen Zeiten. Zum 400-jährigen Bestehen des ältesten Hauses der Insel Föhr wird jetzt eine Sonderbriefmarke in limitierter Auflage herausgegeben. Sie zeigt in einer Innenansicht Diele und Wohnstube des Hauses und ist ab Sonntag, 27. August, im Friesenmuseum einzeln oder in Verbindung mit einer Klappkarte erhältlich

Am diesem Sonntag lädt das Friesenmuseum zum alljährlichen Tag der offenen Tür ein, der dieses Mal unter dem Motto „400 Jahre Haus Olesen“ steht. Die Besucher können dann von 11 bis 17 Uhr im Haus Olesen und auf dem Museumsgelände erfahren, wie die Insulaner früher gelebt und gearbeitet haben. Dabei werden auch alte Handwerkstechniken wie Blaufärberei und Blaudruck, Spinnen und Filzen vorgeführt. Es wird erklärt, wie die Tiere früher im Stall lebten, die Besucher können buttern, Getreidesorten bestimmen, Wäsche waschen wie in alten Zeiten, Kartoffelmehl herstellen, Fliesen bemalen, eine Puppe aus Reet basteln, eine Flöte schnitzen, Körbe flechten und alte Kinderspiele spielen. Außerdem gibt es Pizza aus dem Museums-Lehmofen und Kinder können Stockbrot mit den Pfadfindern backen.



von ib

erstellt am 25.Aug.2017 | 19:40 Uhr