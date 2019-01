Föhr : Wie ein Defibrillator funktioniert

Veranstaltung der Landfrauen: Ein Arzt zeigt in Midlum, wie man im Notfall richtig helfen kann.

von ib

21. Januar 2019, 15:26 Uhr

midlum | An vielen Orten auf Föhr gibt es inzwischen Defibrillatoren, mit denen auch Laien Menschen, die Herzrhythmusstörungen haben, schnell helfen können. Wie Erste Hilfe mit einem Defibrillator funktioniert, ist Thema einer Veranstaltung des Föhrer Landfrauenvereins am kommenden Mittwoch, 23. Januar, um 20 Uhr im Gemeindehaus in Midlum. Der Utersumer Arzt Dr. Hark Weber und Beate Nissen von der Föhrer DLRG demonstrieren die Handhabung dieser Geräte an einer Übungspuppe. Anmeldungen und Auskünfte bei Silke Ketels, ✆ 0 46 81/1656, oder Keike Braren, ✆ 04681/3981.