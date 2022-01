Malerisches Föhr : Wie die Hobbyfotografin Korinna Neef ihre Leidenschaft für Bilder entdeckte

In der Facebook-Gruppe „Inselfreunde-Föhr“ begeistert Korinna Neef immer wieder mit ihren Fotos. Doch wer ist sie überhaupt?

14. Januar 2022, 15:35 Uhr

Egal, ob Sommer oder Winter – Korinna Neef ist immer unterwegs. Die 53-Jährige hat ihre Kamera dabei, wenn sie auf Föhr spazieren geht – eine Sony RX10. „Fotografie war immer schon Hobby, aber hier auf der Insel habe ich mich richtig damit auseinandergesetzt. Der Winter hier ist anders, als ich ihn von früher kenne. Man muss ein Hobby haben, um sich zu beschäftigen.“

Korinna Neef

Neef kommt gebürtig aus Eisern, einem Stadtteil der nordrhein-westfälischen Universitätsstadt Siegen. Seit April 2017 lebt sie auf Föhr. „Ich bin hier hoch, um abzuschalten. Ich war schon oft zum Urlaub und auch zur Reha auf Föhr, aber damals bin ich in ein Loch gefallen und musste da raus“, berichtet die 53-Jährige. „Ich war Briefzustellerin mit Herz und Seele“, berichtet sie.

Korinna Neef

Ich bin einmal um die Erde gelaufen. Korinna Neef, Wahl-Föhrerin

Nach 33 Jahren kam das aus. Neef wurde verrentet. Die Knochen machten nicht mehr mit. „Oder nicht so, wie sich die Post das vorgestellt hat.“ Für sie ein Schock. „Siegen gilt als die Stadt auf den acht Bergen und ich habe immer auf den Bergen zugestellt. Ich bin einmal um die Erde gelaufen“, berichtet Neef.

Sie brauchte eine Auszeit. Eine Neuorientierung. „Ich habe die Stellenanzeige der Oevenumer Backstube gesehen und wollte ausprobieren, ob es mir Spaß macht. Zuhause wäre alles auf mich eingestürzt. Ich musste raus“, erinnert sich Neef. Als Beamtin durfte sie 450 Euro dazuverdienen – und macht es noch heute. Eigentlich wollte sie nur eine Saison auf Föhr bleiben, aber sie ist noch immer da – hat aber auch ein Haus in Eisern. „Ich habe immer Zuhause-Zuhause. Wenn ich aus Eisern wegfahre, sage ich: ,Ich fahre nach Hause.‘ Wenn ich von Föhr nach Eisern fahre, sage ich es auch“, sagt Neef lachend. Sie fühlt sich auf der Insel wohl, angekommen. Liebt die Natur – inklusive Gezeiten und der langen Winter.

Ich habe Föhr und eigentlich ganz Schleswig-Holstein erst durch die Fotografie richtig kennengelernt. Korinna Neef, Wahl-Föhrerin

„Ich habe Föhr und eigentlich ganz Schleswig-Holstein erst durch die Fotografie richtig kennengelernt“, sagt Neef. „Wenn ich unterwegs bin, vergesse ich alles um mich herum. Manchmal auch diejenigen, mit denen ich unterwegs bin“, berichtet sie lachend. Daher ziehe sie oft alleine los. Immer die Digitalkamera im Anschlag.

Die tollste Kamera bringt nichts, Man muss auch das Auge für das Motiv haben. Korinna Neef, Wahl-Föhrerin

„Ich habe mit einer kleinen viereckigen Digitalkamera angefangen. Ich fand die Störche so schön, denn im Siegerland gibt es keine oder ich habe sie nie gesehen“, erinnert sich Neef an die ersten Motive. Sie zeigte sie einem Fotografen. Sein Kommentar: „Mädchen, Du brauchst eine vernünftige Kamera.“ Also stocke Neef auf. Immer wieder. Bis zur jetzigen Sony RX10. „Im Hinterkopf hätte ich schon gern eine Sony Alpha. Aber ich muss meine Sony erst mal ausreizen. Muss alles ausprobieren“, sagt Neef. Den am Ende komme es nicht auf die Technik an, wie ihr der Fotograf auch mit auf den Weg gab: „Die tollste Kamera bringt nichts, man muss auch das Auge für das Motiv haben. Und ich glaube, das habe ich.“

Ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Gegend. Korinna Neef, Wahl-Föhrerin

„Ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Gegend“, erläutert Neef. Ihre Ziele sind rund um Föhr, Amrum und die Halligen. „Letztes Jahr habe ich erstmals auf einer Hallig übernachtet. Der Sternenhimmel, den man mit bloßem Auge sehen kann, macht mir jetzt noch Gänsehaut“, sagt die Hobbyfotografin. „Im Sommer stehe ich halt um 4 oder 5 Uhr auf, um den Sonnenaufgang zu fotografieren.“ Nie vergessen werde sie, wie sie in ihrem ersten Jahr auf Föhr am Südstrand saß und den Mondaufgang beobachtete. „Das kannte ich gar nicht. Wenn er im Siegerland über den Berg kraxelt, dann ist er schon hell. Der Mondaufgang fasziniert mich“, erläutert Neef. Daher gibt es auch davon einige Fotos.

„Ich arbeite nicht mit Bildbearbeitungsprogrammen, weil ich es nie gelernt habe“, berichtet Neef. Sie ist kein Fan der Bearbeitung: „Ich sehe so viele Bilder, bei denen ich denke: So war es nicht. Die Natur hat schon Hammer-Farben. Da muss ich nicht noch Farbe reinkippen und es überziehen“, betont sie, schränkt aber ein: „Natürlich weiß ich, dass meine Kamera selbst schon die Bilder bearbeitet.“

Korinna Neef

Im vergangenen Herbst absolvierte sie einen Online-Fotokursus über sechs Wochen. „Ich versuche immer dazuzulernen“, sagt Neef. Sie denkt auch über ein Fernstudium nach. „In Darmstadt wird es angeboten. Damit gehe ich schwanger“, berichtet sie. Allerdings schrecke sie die Verpflichtung für ein Jahr ab. „Ich gehe raus, weil es Spaß macht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man plötzlich abliefern muss.“ Bisher habe sie sich immer bei anderen Fotografen Tipps geholt, so ihr Wissen erweitert. „Ich bin Hobbyfotografin mit Herz und Leidenschaft. Vieles habe ich mir selbst beigebracht und einiges gesagt bekommen“, sagt Neef.

Ihre Fotos sind regelmäßig im Schleswig-Holstein-Magazin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) zu sehen und auch im Westdeutschen Rundfunk (WDR) wurden ihre Fotos schon gezeigt. „Ich weiß, dass es Tausende Einsendungen gibt und das macht mich schon stolz, dass ich regelmäßig ausgewählt werde“, berichtet Neef. Doch auf der anderen Seite räumt sie lachend ein: „Ich werde schon nervös, wenn ich fünf, sechs Wochen kein Bild im Fernsehen hatte.“

Für große Fotowettbewerbe sind meine Bilder vermutlich zu wenig bearbeitet. Korinna Neef, Wahl-Föhrerin

Im Duus Hotel hängen in vielen Bildern Fotos von Neef. Auch Föhr Tourismus hat letztes Jahr einige Bilder zu Werbezwecken verwendet. „Da haben sie jemanden breit grinsend durch die Stadt gehen sehen“, sagt Neef voller Stolz. Auch beim Fotowettbewerb der VR Bank war sie dabei – und auf den Halligen. An die Großen traut sie sich noch nicht heran. „Für große Fotowettbewerbe sind meine Bilder vermutlich zu wenig bearbeitet. Ich will die Bilder nicht so bearbeiten, dass sie nicht mehr so aussehen, wie ich es mir vorgestellt habe.“ Aber sie verfolgt genau, was ausgezeichnet wird.

„Hinterher ist man vielleicht doch enttäuscht, wenn es nicht hinhaut“, sagt Neef. Dabei gibt es viel Zuspruch bei Facebook und auch ihr Fotokalender, der jährlich in einer Auflage von 100 Exemplaren erscheint, hat seine Stammkunden. „Ich bin im Oktober oft schon spät dran, will aber so viele aktuell Motive wie möglich verwenden“, berichtet Neef. „Mir macht es einfach Spaß, wenn ich Menschen mit meinen Fotos eine Freude machen kann oder Urlauber ein Stück Föhr nach Hause bringen kann“, betont sie. Auf ein Motiv ist sie schon gespannt: „Ich frage mich, ob ich mit der neuen Mittelbrücke ein neues schönes Fotomotiv bekomme.

Ich bin nicht so der Computermenschen. Korinna Neef, Wahl-Föhrerin

Nachholbedarf gibt es noch bei Instagram und der eigenen Homepage „Eine Freundin sagt immer, ich soll das machen, aber ich bin nicht so der Computermensch. Mir fällt das schwer, aber ich werde es in Angriff nehmen müssen“, sagt Neef. „Ich poste es meistens in der Gruppe der Inselfreunde und vergesse es dann, auf meine eigene Seite zu stellen. Ich sitze nicht so gern am Rechner, sondern bin lieber draußen und suche neue Motive.“