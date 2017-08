Auf Föhr und Amrum : Wie der Himmel, so die Kugel

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die gute Nachricht: Heidelbeere ist das Eis des Föhr-Amrum-Sommers. Und Schokolade. Und Friesentorte. Und Buttermilch auch noch. Wobei die Möwen eindeutig die Waffeln präferieren, der Rest lässt sie kalt.

Claudia Zeisberg macht jeden Tag alles frisch. „Unsere Eismänner stehen von morgens früh bis abends spät an der Maschine.“ Die Chefin vom Café „Pustekuchen“ in Wittdün guckt bei Sonnenwetter auf eine nicht enden wollende Schlange Mensch vor dem Eisfenster. „Der Hit ist gerade Sanddorn und Buttermilch-Limette. Und wenn sich’s bewölkt dann Walnuss mit Feige und Amaretto.“ Zum Abend wird umgestellt, dann kommen aus dem Repertoire der über 70 Sorten jene mit hohem Schlemmer-Potenzial in die Truhe: Campari-Orange und Praline-Krokant zum Beispiel. Es ist Zeisbergs elfte Saison, und immer wieder ist die Freude groß, wenn im Sommer die Beeren reif werden. Zweieinhalb Kilo davon stecken in einer Fünf-Liter-Schale. „Die Brombeeren kommen hier gleich vom Nachbarn hinterm Deich“, freut sie sich.

Es bestätigt sich in allen Eisdielen: Wenn die Sonne scheint, isst der Mensch weiß und bunt. Sind dunkle Wolken am Himmel, kauft er dunkle Schokolade.

„Oder Zimt“, sagt Anita Thomsen und lacht. Die 35-Jährige betreibt mit ihrem Mann den Laden „Eis-Kally“ am Wyker Sandwall. 34 Sorten, aber bei schlechtem Wetter gehen alle auf Schokolade, Marzipan-Pistazie oder eben Zimt. Der Renner ihrer Saison ist trotzdem Heidelbeere. Und das Malaga-Eis mit Rosinen, die in Wein und nicht in Rum baden, wird auch oft gewünscht. Die Möwen sind auch ein Thema. „Eigentlich müssten wir ein Schild schreiben, ‚Liebe Leute passt auf eure Waffeln auf‘“, sagt Thomsen und lacht. Die immer frisch gebackenen Teilchen sind bei den Möwen der Hit 2017.

Ein paar Meter entfernt bei der Eisbar „Glenngelato“ werden hoch getürmte Eisbecher balanciert. Inhaber Glenn Grupp merkt auch gleich, wenn Sommer ist. „Dann wird sofort Frucht gegessen.“ Erdbeere, Himbeere, Mango und Zitrone. Sonst Schokolade und Stracciatella. Es ist Grupps achtes Jahr. 250 Liter, also 50 Fünf-Liter-Schalen, machen er und sein Team jeden Tag frisch. Den Anstieg der Vanillepreise von 30 auf bis zu 500 oder 600 Euro fürs Kilo beobachtet er natürlich. Schließlich ist Vanille überall drin. „Ich glaube, da ist auch viel Spekulation der Zulieferer im Spiel“, sagt der 56-Jährige.

„Den Vanillepreis fangen wir mit der Mischkalkulation auf“, sagt Sveja Hogrefe vom Eiscafé „Cappuccino“ in der Norddorfer Fußgängerzone. „Es gibt ja immer verschieden aufwändige Eissorten.“ Der Hit 2017 ist auf jeden Fall Friesentorte (mit Blätterteig, Pflaumenmus, Vanille und Zimt). „Die Specials laufen sowieso am besten, wie Sanddorn-Orange, Buttermilch-Mango oder Rhabarber“, sagt die Amrumerin. Schokolade, Nougat, Haselnuss sind hingegen die Schlechtwettersorten. Sehr dankbar werden auch die fünf veganen Fruchteissorten angenommen, die Hogrefe auch täglich frisch macht. „Die Basis ist ohne tierische Produkte und mit sehr hohem Fruchtanteil.“

Bei „Rialto“ am Norddorfer Dorfplatz wird Eis vom Vertragspartner Giovanni L. verkauft – alles in gewaltigen Farbkompositionen. Im Angebot Chai-Latte und Mozart-Praline. „Aber das Lieblingseis ist Joghurt-Kirsch“, sagt Betreiber Gulam Ulla Khan.

Nebenan hat Carlo Bisigniani sein Eiscafé. Lieblingssorten 2017 in seinem Laden: Alles mit Keksen und Ferrero Rocher. Die Eismaschine läuft bei ihm zweimal am Tag. „Eis wird hier immer gegessen, egal, wie das Wetter ist“, sagt der 70-jährige Italiener ganz positiv gestimmt.

Selber macht das Eiscafé „Nautilus“ in Nebel sein Eis nicht. Die Betreiber bekommen es von einem großen Hersteller geliefert. „Zitrone, Orange, Vanille und Tiramisu sind bei uns am beliebtesten“, sagt Inhaberin Vera Heckel. „Bei den Eisbechern ist mir dieses Jahr aufgefallen, dass weniger Frucht gewünscht wird, dafür mehr kräftige Varianten, wie Banana-Split und Nussbecher.“

Auch Andreas Vogt vom „Eis-Dänen“ in der Wyker Königstraße bekommt sein Eis geliefert. „Das dänische Sahne-Softeis ist seit 1985 der Renner, egal, bei welchem Wetter“, sagt der Föhrer. Die teure Vanille darin macht ihm keine Sorgen, „da gelten Jahrespreise und auf die kann man sich einstellen.“ Was läuft als Kugel? „Joghurt-Rote Grütze und Irish Whisky mit Amaretto und Baileys sind dieses Jahr am beliebtesten“, erzählt Vogt.

„Hier ist Friesentorte der Renner“, sagt Trinh Drews, die im Februar die „Kaffeeflut“ in Wittdün übernahm. „Aber auch Sanddorn und Lavendel.“ Den Grundstoff dafür holt Drews gegenüber aus der Apotheke. 16 Sorten sind im Programm, für Sensible gibt es immer drei bis vier Sorten lactosefreies Sorbeteis.

Bei André Rode im „Cappuccino“ in Nieblum verlagert sich bei Schlechtwetter sofort alles auf die frisch gebackenen Waffeln. Der 38-Jährige Eismacher probiert jedes Jahr Neues aus. Bei Sonne geht Bottermelk-Fresh, Pistazie mit weißer Schokolade und Joghurt-Granatapfel am meisten über die Theke. 24 Sorten passen rein. Aber da Rode 60 verschiedene im Angebot hat, wird jeden Tag gewechselt. „Der Trend geht auch immer mehr weg von den Eispasten, hin zu mehr Natur. In Nutella-Eis ist Nutella, in Raffaello der leckere Kokos-Mandel-Mix“, sagt Rode, an dessen Eistheke manchmal noch nach 22 Uhr die Schleckermäuler was in die Waffel kriegen.