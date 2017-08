Kabarett auf Föhr und Amrum : Wichtige Fragen zum Thema Geld

vergrößern 1 von 1 Foto: steinke 1 von 1

Wieso denken die Deutschen öfter an Geld als an die Liebe und wer kam eigentlich als erstes auf die Idee, andere für sich arbeiten zu lassen? Wieso gehört bis heute immer wenigen so viel und vielen so wenig? Und was meinte Henry Ford, als er sagte: „Wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh“?

Antworten gibt der Kabarettist Sebastian Schnoy heute, Montag, im Norddorfer Gemeindehaus und morgen, Dienstag, im Wyker Kurgartensaal. Dann steht auch die Frage im Mittelpunkt, was ein Kind kostet. Eigentlich nichts, so die Erkenntnis des gebürtigen Hamburgers. Kinder, Freunde und unsere Liebsten hätten eines mit dem Meer, der Sonne und allem Schönen auf der Welt gemein: Sie seien für uns da, ohne uns zu gehören. „Erst beim Abfassen der Steuer- erklärung kommt man dahinter, wie viel Geld man sparen würde, wenn man kein Kind hätte.“ Der Kabarettist zeigt, welche Rolle Geld spielen muss, damit es keine Rolle mehr spielt.

Beide Auftritte beginnen um 20 Uhr. Karten gibt es auf Amrum im Vorverkauf in allen Büros der Amrum-Touristik, auf Föhr bei allen Tourist-Informationen und unter www.foehr.de. Zu der Veranstaltung auf Amrum (und zurück) fährt ein Sonderbus, 19 Uhr ab Wittdün, 19.10 Uhr ab Nebel.

von ib

erstellt am 28.Aug.2017 | 08:30 Uhr