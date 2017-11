Föhr : Werben um Gäste im Wiener Schloss

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

27.Nov.2017

Zum ersten Mal präsentierte die Föhr Tourismus GmbH die Insel zusammen mit anderen Nordsee-Partnern auf dem Reise-Salon in Wien. Rund 6000 Besucher zogen über diese Reisemesse, die viele spannende Vorträge und zahlreiche Aussteller aus aller Welt bot. Bereits Anfang des Jahres hatte sich die FTG in Wien präsentiert und sich daraufhin kurzfristig für eine weitere Messe in Österreich entschieden. Auch für nächstes Jahr sind zahlreiche Messebesuche im In- und Ausland geplant, heißt es in einer Mitteilung der FTG.

Reise-Glück – das fand man auf dem Reise-Salon in Wien im Apothekertrakt und der Orangerie des Schlosses Schönbrunn. Zu den rund 130 Ausstellern zählten Hotels, Länder und Destinationen, Reiseveranstalter, Kreuzfahrt- und Kulturreiseanbieter, Airlines und weitere Anbieter rund um das Thema Reisen. Fast 30 Aussteller präsentierten sich erstmals in Österreich. Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Nordsee war neben Amrum, Büsum, St. Peter-Ording und Sylt nun auch die Insel Föhr erstmalig auf dem Reise-Salon in Wien.

Der Fokus der gesamten Messe lag auf dem Thema Nachhaltigkeit. „Der Messestand war gut besucht und es kam zu vielen sehr guten Gesprächen“, so FTG-Mitarbeiterin Kerstin Christiansen.

Insgesamt war die Insel Föhr 2017 auf sechs Messen im In- und Ausland vertreten. Neben den klassischen Inlandsmessen in Hamburg, München und Stuttgart werden auch die Auslandsquellmärkte wie die Schweiz und Österreich wieder eine entscheidende Rolle bei der Planung für 2018 spielen, kündigt die FTG an.