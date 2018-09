Amrum : Wenn „Udo“ über die Insel tobt

Tolle Musiker traten bei der 19. Kultour auf. Fast alle waren zum ersten Mal dabei.

von buz

20. September 2018, 15:59 Uhr

Wenn nach altbekanntem Motto wieder fünf Bands oder Solomusiker „von Rock bis Folk, von Wittdün bis Norddorf und von High Noon bis After Midnight“ unterwegs sind, dann ist wieder Kultour auf Amrum. Diese Kult-Veranstaltung, die 2009 ins Leben gerufen wurde, fand nun schon zum 19. Mal statt. Auch diesmal spielte das Wetter, ganz Kultourtypisch wieder mit, sodass die Konzerte in den fünf Kultour-Stätten „Strand 33“ in Norddorf, „Strandpirat“ in Nebel, „Dörnsk & Köögem“ in Nebel, „Weltenbummler“ in Steenodde sowie Café „Pustekuchen“ in Wittdün allesamt unter freiem Himmel stattfinden konnten.

Als Musiker standen diesmal fast nur Kultour-Debütanten auf der Setliste. Aufgrund der krankheitsbedingten Absage des Duos „Absolem Max“ musste seitens der Organisatoren jedoch kurzfristig umdisponiert werden. „Wir hatten uns sehr auf den Mix aus Cajon, Gitarre und der unverkennbaren Stimme von Axel Feige, dem Zweitplazierten des ESC-Vorentscheids 2017 gefreut, aber es war aus gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich“, erklärt Mitorganisator Georg Dittmer. Der zweite Ausfall kam dann am Morgen dazu, als Olli Hellfire die Fähre nach Amrum in Dagebüll verpasste und somit ebenfalls seine Teilnahme absagen musste. Glück im Unglück für die Organisatoren, dass der Hamburger Liedermacher Bernd Begemann gerade auf Amrum weilte und spontan zusagte, bei der 19. Kultour mitzumachen. Auch die Amrumer Band „Crazy Horst“ sprang kurzfristig ein.

Als Mitbegründer und Mitveranstalter der Kultour stellte die Insel-Band kurzfristig ein passendes Programm zusammen und präsentierte das, was man eben von ihr kennt: Straßenmusik für drinnen. Neben vielen bekannten Songs hatten die Amrumer auch viele Lieder von ihrem grade erschienenem dritten Album „10 Jahre Horstpitalismus“ mit im Gepäck.

Die anderen Musiker feierten dagegen an diesem Tag ihre Kultour-Premiere. Darunter „Joules The Fox“, die als einzige als Solokünstlerin unterwegs war. Mit atmosphärischen Folk-Pop-Klängen entführte sie die Zuhörer auf eine Reise zu kleinen finnischen Inseln, in windige Städte Hollands oder auch in einen Fuchsbau.

Auch für die Band „Kleine Freiheit“ war es der erste Auftritt bei der Amrumer Kultour. Die Musiker präsentierten Songs über Glücksjäger, schräge Vögel, Klabautermänner und den Hering. Dabei wurde mit dem „Nordisch Folking“ ein ganz neues Genre geboren.

Ebenfalls Debütant, avancierte Ansgar Hüttenmüller zum absoluten Publikumsliebling der 19. Amrum Kultour. In seiner Paraderolle als „Panik Lindi“ feat. Mario Wendt präsentierte er zahlreiche Lindenberg-Klassiker im typischen Udo-Stil. Ergänzt wurden seine Auftritte auch mit ein paar eigenen Stücken, die er mit viel Witz und Humor präsentierte. Als Hüttenmüller seinen Klassiker „Hamburg, Du bist auch bei Regen schön!“ spontan in „Amrum, Du bist auch bei Regen schön!“ umtextete war die Stimmung in der „Blauen Maus“ endgültig am Siedepunkt angelangt.

Dort hatte traditionell am Abend wieder das Finale stattgefunden, bei dem alle Musiker auf zwei Bühnen nochmals auftraten.