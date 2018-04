Amrum : Wenn Lehrlinge zu Chefs werden

Zum zweiten Mal veranstaltete das Norddorfer Hotel „Seeblick“ einen Azubi-Abend. Die Gestaltung lag komplett in den Händen des Nachwuchses.

von shz.de

05. April 2018, 15:00 Uhr

Viele waren extra angereist und verbanden das abendliche Dinner in Norddorf mit einem Kurzurlaub auf der Insel: Gäste und Amrumer, Familien, Freunde, Kolleginnen und Kollegen der Azubis genossen den schönen Abend im „Seeblick“ und spendeten dem Team nach dem Essen großen Applaus.

Bei der Azubi-Gala hielten die Auszubildenden das Chef-Zepter in der Hand: „Heute sagen wir den Gesellen, was sie machen sollen.“ Sie hatten das ganze Event selbstständig organisiert: Konzeption, Einladungen, Menü und Getränkeauswahl, Sponsoren, Rahmenprogramm, Sitzordnung, Speisekarte, Dekoration, Service und Abrechnung – alles, was man im Hotelfach lernt. „Aber wir konnten immer zur Chefin oder den Gesellen gehen und fragen oder um Hilfe bitten,“ erzählt Leonie Boyacos aus dem zweiten Lehrjahr. Bei ihr liefen die Fäden zusammen und sie führte mit Vincent Carolus aus dem ersten Lehrjahr und Kai Piasecki aus dem zweiten Lehrjahr charmant durch den Abend.

Die dreijährige Ausbildung zur Hotelfachkraft (kurz Hofa) ist abwechslungsreich und vielseitig. Was die Auszubildenden individuell daraus machen, ist ganz unterschiedlich, sagt „Seeblick“-Chefin Nicole Hesse. „Das ‚Seeblick‘ bietet beste Voraussetzungen“, weiß Heiner Seehausen, der im Sommer nach 32 Jahren als Berufsschullehrer und Prüfer in den Ruhestand geht. Zum Dank hatten die Auszubildenden den Mann, der einst schon Gunnar und Nicole Hesse unterrichtete und „alle Kniffe kennt“ zu ihrer Gala eingeladen.

„Wir sind im Moment genügend Auszubildende und Frau Hesse hat es uns ermöglicht, in der Praxis einmal die Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, was wir gelernt haben“, sagte Leonie. Die ersten Ideen seien schon vor einem Jahr entstanden, aber so richtig losgelegt habe man mit der Vorbereitung erst im Oktober/November während der sechs Wochen Blockunterricht in der Berufsschule. Auf Sylt und in Niebüll hätte Leonie wochenlang kleine blaue Papierschiffchen für die Tischdeko gefaltet, erzählen ihre Kollegen.

Brandon Wiedemann, angehender Koch im zweiten Lehrjahr, hatte am Abend in der Seeblick-Küche den Hut auf und war verantwortlich für das Menü. „Ganz schön ungewöhnlich, dass so viele was von einem wollen“, antwortete Brandon auf die Frage, wie es denn so sei als Chef. „Sonst bin ich es ja immer, der was will.“ Und wie ist er an das Menü herangegangen? „Also ich hab’ mir erstmal überlegt: Was mag ich? Und dann wollte ich auch die Region mit einbeziehen und bin natürlich ganz schnell auf Lamm gekommen,“ erklärt der junge Mann, der auf Amrum aufgewachsen ist. Diesmal gab es kein Büffet wie bei der ersten Azubi-Gala im Sommer 2015, sondern ein Vier-Gänge Menü. Es galt also, 85 Gäste „auf den Punkt“ mit Speisen und Getränken zu versorgen – eine echte Herausforderung für Küche und Service.

Die Zeit zwischen den einzelnen Gängen überbrückten die jungen Leute mit einem Rahmenprogramm: Kinderfotos waren zu erraten und boten einen unterhaltsamen Einblick in persönlichen Werdegang, Motivation oder Vorlieben der Azubis.

Auf den maritim dekorierten Tischen standen Petersilien-Rucola-Pesto und Minibrötchen bereit und bald kamen auch schon als Gruß aus der Küche dreierlei Variationen mit Apfel, es folgten gebackene Avocado im Orangen-Chili-Mantel als Vorspeise, Zanderfilet auf Polenta mit Fenchel-Grillgemüse als Zwischengang und schließlich die filetierte Lammkeule an Spinat in Blätterteig mit Jus und Risotto. Dazu gab es einen Badischen Weißburgunder und zum Lamm einen Côte du Rhone, beide Jahrgang 2016. Als Dessert wurden Schoko-Malheur mit Vanilleeis und Himbeerragout serviert und Kaffee gereicht. Wer mochte, nahm zum Abschluss einen friesischen Digestif. Die Gäste waren anschließend begeistert vom Menü und der Leistung der Auszubildenden. „Ich war gespannt, wie es heute laufen würde. Ihr wart den ganzen Abend so voll Energie und habt das prima hinbekommen“, lobte Nicole Hesse am Ende des langen Abends.