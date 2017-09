Auf Föhr : Wenn Lebensmittel knapp werden

vergrößern 1 von 2 Foto: pk 1 von 2

Föhr hat immer noch viel Landwirtschaft und sei – so hört man zum Beispiel auf den Ausflugsschiffen – die einzige der Inseln im Umkreis, die sich im Falle eines Falles selbst versorgen kann. Doch stimmt das wirklich?

„Das kommt drauf an“, sagt Bauer Riewert Hinrichsen, der Vorsitzende des Bauernverbandes Föhr. „Im Prinzip schon. Aber viel Auswahl ist nicht. Und das Problem ist, dass hier ja nichts mehr verarbeitet wird.“ Die rund 30 Millionen Liter Milch pro Jahr gehen aufs Festland zu einer Meierei nahe Flensburg. Auch Hinrichsen, Bauer seit 47 Jahren, der seinen Familien-Bauernstammbaum bis 1620 zurückverfolgen kann, bringt fast alle Milch seiner 220 Milchkühe dorthin. „70 000 Liter pro Tag hätten wir hier. Das ist selbst im Sommer bei 30 000 Gästen zu viel. Was soll denn jeder zwei Liter trinken?“ Eine kleine Hofmeierei in Alkersum stellt Käse selbst her.

Von den rund 50 Föhrer Landwirten haben 31 Milchvieh, der Rest verteilt sich auf Rinder- und Hühnerhaltung sowie Ackerbau und einen Schweinemastbetrieb in Borgsum. Von den vielleicht 4000 Stück Vieh inklusive Mutterkühe sind rund die Hälfte zum Schlachten gedacht, was aber – bis auf eine winzige Ausnahme – nicht mehr auf der Insel geschieht. Die Auflagen sind zu hoch. Fell und Knochen lassen sich auf der Insel auch nicht verwerten. Der Hühnerbestand von circa 30 000 Tieren würde die Versorgung mit Eiern sicherstellen.

Rund 6000 Tonnen Getreide hat Föhr im Jahr. Davon braucht die Biogasanlage rund 600 Tonnen, die Schweinemast zwischen 500 und 1000 Tonnen und der Hühnerbetrieb zur Kornfütterung rund 2500 bis 3000 Tonnen. Vom Rest, der eigentlich von der Insel geht, könnte man im Falle der Selbstversorgung Mehl malen.

„Vor zehn bis 15 Jahren wurde mal gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz versucht, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Aber da wurde nichts draus“, erinnert sich Hinrichsen. Und gibt zu bedenken: „Auf dem Festland werden die Mehle solange miteinander vermischt, bis die Brotqualität immer die gleiche ist. Sonst würden die Leute das gar nicht kaufen, wenn es immer anders schmeckt“, so die Mutmaßung des Bauern. Nun: Im Falle eines Falles würden die Verbraucher sich vielleicht aus dieser Komfortzone herausbewegen wollen.

„Gemüse ist nur im Sommer genug da, im Winter nicht, weil wir keine beheizten Gewächshäuser auf der Insel haben. Aber Kartoffeln könnten wir alle essen.“