Tolle Vorstellung : Wenn Kleine Großes tun

vergrößern 1 von 1 Foto: kta 1 von 1

Mit ihrer Eintritts-Spenden-Kasse enterten fünf Mädchen von der Kinderfachklinik Satteldüne den Seenotrettungskreuzer „Ernst Meier-Hedde“ und überbrachten 50 Euro. Nicht sehr viel, könnte man denken, doch die Geschichte dahinter ist eine ganz besondere. „Wir machen alle unseren Reha-Aufenthalt hier an der Satteldüne und kannten uns vorher gar nicht“, erzählt Eva Alexandra Kats. Nach ein paar Tagen schlossen sich erste Freundschaften unter den Kindern und sie fingen an, gemeinsam zu spielen. „Wir hatten soviel Spaß dabei, Zirkus zu spielen, und es kamen immer mehr Kinder dazu“, berichten die Mädchen. Das Spielerische sollte professioneller werden: „Wir haben echten Zirkus gespielt, mit Jonglieren, Akrobatik, Zaubern und einem Clown“, strahlt Theresa Cüsters.

Da ein großes, buntes Zirkuszelt an der Satteldüne steht, wurde dieses kurzerhand zur echten Arena. Was fehlte, war eine Vorstellung. In Eigeninitiative malten die Mädchen Plakate und hängten sie in der Satteldüne aus. Die Manege wurde zur großen Bühne, und ein Zirkusdirektor begrüßte die zahlreichen Zuschauer. Seil- und Reifenakrobatik wurde dargeboten, ein indischer Zauberer zeigte seine Künste, die Mädchen turnten auf dem Schwebebalken, und der Clown entzückte mit seiner Tollpatschigkeit. „Am Ende mussten wir sogar Autogramme geben, so begeistert waren die Zuschauer“, erzählt Jasmin Nettelmann.

Der Abend war ein Erfolg und die Spende sollten einem guten Zweck zukommen. So entstand die Idee, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu unterstützen. Gesagt, getan, und als Dank für soviel Engagement kamen Eva Alexandra Kats, Theresa Cüsters, Luisa Dörr, Katharina Sophie Junke und Jasmin Nettelmann in den Genuss einer Führung auf dem Schiff der Lebensretter, wo die Mädchen sich über ein paar kleine Souvenirs freuen konnten.

von kta

erstellt am 29.Aug.2017 | 16:30 Uhr