Feuerwehren auf Föhr : Wenn Helfen selbstverständlich ist

vergrößern 1 von 3 Foto: ib 1 von 3





von Peter Schulze

erstellt am 19.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Stell dir vor es brennt, und keiner kommt. Die Freiwilligen Feuerwehren kämpfen vielerorts mit Nachwuchsproblemen. Föhr bildet keine Ausnahme. Die Inselwehren wollen jetzt mit einer großen Werbeaktion unter dem Motto „Wir brauchen Dich“ gegensteuern. Wir stellen in den kommenden Monaten einige Brandschützer vor.

Jörg Carstensen ist stellvertretender Amtswehrführer, Feuerwehrmann und Atemschutzgeräteträger – und das alles mit Leidenschaft. Seit 2009 ist der 51-Jährige, der einige Jahre Gruppenführer der Löschgruppe II in Wyk war, zudem Kreisausbilder in Sachen Atemschutzgerät für Föhr und Amrum. Gut für die Lehrgangsteilnehmer, die bis dahin nach Niebüll fahren mussten. Das sei sein Ding, sagt der Vater einer Tochter, der seitdem im Schnitt jedes Jahr zehn neue Atemschutzgeräteträger ausgebildet hat. Eine Schulung, die Fitness voraussetzt und an den Geräteträger körperlich hohe Ansprüche stellt, betont Carstensen: „Atemschutz ist wichtig, da bei jedem Brand giftige Gase entstehen“.

„Für mich zählt, dass, wenn jemand Hilfe benötigt, er diese auch bekommt“, antwortet er auf die Frage, was es ihm bedeutet, in der Feuerwehr zu sein. Zwei seiner Brüder sind ebenfalls bei den Brandschützern, in Niebüll und in Wittdün Es sei wichtig, anderen helfen zu können. Und ein weiterer wesentlicher Punkt sei: „Die Gemeinschaft ist gut, jeder muss sich auf jeden verlassen“. Gründe, die allerdings noch nicht die entscheidende Rolle spielten, als Carstensen mit zwölf Jahren in die Nieblumer Jugendwehr eintrat; vielmehr waren alle Freunde dabei. Mit 18 Jahren wechselte er zu den „Großen“, 1988 zog der nun 22-Jährige aus beruflichen Gründen nach Föhr.

Hier nahm die Leidenschaft für die Brandschützer dann richtig Fahrt auf. Lehrgänge wurden belegt, die über die Jahre auf Föhr absolviert wurden, aber auch nach Niebüll, Harrislee, Neustadt oder Husum führten. Neben Truppmann, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunk, Maschinist, Trupp-, Gruppen- und Zugführung standen auch Schiffsbrandbekämpfung, Technische Hilfeleistung oder ein Praxisseminar Busrettung auf dem Programm.

Daneben gab es immer wieder Einsätze. Darunter auch schwere mit Todesfällen bei Verkehrsunfällen sowie Bränden. So musste einmal ein Bekannter wiederbelebt werden, den er Stunden zuvor noch getroffen hatte. „Ich machte damals die Herzdruckmassage, und als der Notarzt sagte, ich solle aufhören, wollte ich nicht. Als wir rausgingen, hatte ich Tränen in den Augen. Es war ein schlechter Tag“, erinnert sich der 51-Jährige. Der auch skurrile Geschichten erlebt hat. Einmal wurde eine falsche Tür geöffnet. Die Wohnung war leer – die vermisste Person öffnete die Tür nebenan. Oder der Hund, der in seinem Eifer in einem Kaninchenbau verschwunden war, vor dem die aufgeregten Besitzer standen. „Ich sah hinein, er schaute mich mit ganz großen Augen an – und kam heraus“.

Bei Sturmeinsätzen muss Jörg Carstensen häufig abwägen, denn er ist beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) angestellt und bei der Straßenmeisterei auf der Insel tätig. Die Rollen sind jedoch klar verteilt: „Die Arbeit geht vor, damit verdiene ich mein Geld. Soweit es möglich ist und ich mich ausklinken kann, gehe ich zur Feuerwehr. Aber ich kann nicht an jedem Einsatz teilnehmen. Wir sind alle freiwillige Feuerwehrleute an 365 Tagen im Jahr“. Das spürt auch die Familie, die manchmal zu kurz kommt, wie der 51-Jährige einräumt. „Wenn ich ehrlich bin, ja. Besonders bei Sturmeinsätzen habe ich es gemerkt. Alles fliegt herum und ich bin nicht da.“