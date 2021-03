Blick in die Vergangenheit : Wenn Fluten den Insulanern Bauholz bescheren

In früheren Zeiten machten sich Strandgänger nächtens auf die Suche nach Treibgut.

Föhr | Ein Insulaner erzählt, dass er in Sturmflutnächten mit seinem Bruder hinausging, „um allerlei Strandgut, insbesondere Holz, zu bergen. Da Vater Tischler war, lag uns vor allem an Brettern und Planken, die gelegentlich auch in größerer Zahl antrieben. Wir hörten dann später, dass ein Schiff im Sturm die Decklast hatte kappen müssen“. Die nächtlichen Stu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.