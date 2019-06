Am Nebeler Strand : Wenn es nachts nicht dunkel wird

Mit Trachtentanz und Blasmusik: Auf Amrum wurde der Beginn des Sommers gefeiert.

von Andreas Buzalla

25. Juni 2019, 17:49 Uhr

In Schweden feiert man Mittsommer, in Dänemark gibt es Feuer an St. Hans, dem Johannistag – und auch auf Amrum wird gefeiert, wenn es in den längsten Nächten des Jahres gar nicht mehr richtig dunkel wird. Am Nebeler Strand wird dann jedes Jahr ein Sonnenwendfeuer entzündet – und bei herrlichem Sommerwetter kamen dieses Mal mehr als 2000 Urlauber und Einheimische zum gemeinsamen Feiern zusammen.

Konzept zum Schutz der Dünen

Im Vorfeld hatten sich Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, der Amrum-Touristik, der Gemeinde Nebel und des Öömrang Ferian zu einem „Runden Tisch“ getroffen, um sich angesichts der erwarteten Besuchermassen über ein Verkehrskonzept, die Parksituation vor Ort, Rettungswege sowie den Natur- und speziell den Dünenschutz auszutauschen. Zunehmend sind bei Sonnenwendfeiern und Osterfeuern in Nebel Besucher durch die Dünen gelaufen oder haben diese als erhöhte Sitzposition genutzt. Durch eine Verlegung der Aktionsfläche nach Süden konnte dem jetzt erfolgreich gegengesteuert werden.

Tanzauftritt mit Live-Musik

Traditionell gehören zur Sonnenwendfeier Auftritte der Amrumer Blaskapelle und der Amrumer Trachtengruppe, die in diesem Jahr mehrheitlich von den Tänzerinnen der Jugendtrachtengruppe vertreten wurde. Die Musik, zu der die Trachtengruppe tanzte, kam übrigens nicht wie früher üblich vom Band, sondern wurde von der Amrumer Shantyband, einem Ableger des Amrumer Shantychors, live gespielt. Das kam beim Publikum sehr gut an und die zahlreichen Zuschauer bedankten sich bei den Tänzerinnen und Musikern mit viel Applaus. Den hatten sie sich auch redlich verdient und nach getaner Arbeit konnten sie den Abend zusammen mit den anderen Besuchern entspannt ausklingen lassen. Nach dem offiziellen Rahmenprogramm wurde feierlich das Feuer entzündet.

Singen mit dem Shantychor

Auch der Amrumer Shantychor war bei der Sonnenwendfeier dabei und gab 200 extra gedruckte Liedzettel aus. Bei einem gemeinsamen Mitsingkonzert vor dem Feuer erklangen dann typische Shanty- und Seefahrerlieder.

Die freiwillige Feuerwehr versorgte die Besucher mit kühlen Getränken, Pommes und Grillwurst, die wieder reißenden Absatz fanden. Die Einheimischen und Gäste standen oder saßen noch lange am Feuer und genossen den späten Sonnenuntergang sowie den lauschigen Mittsommerabend. Es war bereits nach Mitternacht, als sich auch die letzten Nachtschwärmer auf den Heimweg machten.