Amrum : Wenn eine Extra-Möhre winkt

Tiere und Menschen legen sich beim Ringreiten ins Zeug. Aenne Andresen ist die neue Königin.

von Kinka Tadsen

20. September 2018, 16:56 Uhr

Einmal im Jahr lädt der Reitverein Amrum zum traditionellen Ringreiten ein. Dunkle Wolken und zwischendurch leichter Nieselregen gepaart mit einer frischen Nordseebrise machten den 15 Reiterinnen und Reitern mit ihren Pferden nichts aus. Geschlossen standen alle für ein Gruppenfoto parat, bevor es im Galopp mit der zwei Meter langen Lanze unter den Gallis durch ging zum Ringe stechen. Am Anfang hingen auf der einen Seite die nur zirka zwei Zentimeter Durchmesser kleinen Königsringe. Der Reiter, der diese drei Mal trifft, ist dann der neue König oder die Königin. „Die würde ich nicht mal im Laufen treffen und die jagen hier im Galopp durch”, staunte ein Zuschauer und applaudierte, als Steffi Wollny gleich beim ersten Durchgang traf. Auf der gegenüberliegenden Seite hing der normale, rund fünf Zentimeter große Ring. Das Pferd muss im Galopp sein, während der Reiter trifft, sonst zählt der Ring nicht. Doch alle Pferde waren sich einig und preschten durch die Tore mit den hängenden Ringen hindurch. Einige schneller, andere langsamer.

Extra vom Festland waren einige Reiter angereist, um diese reiterliche Tradition einmal mitzumachen. Die meisten Inselpferde kannten das Ringreiten und wussten worauf es ankam, doch auch hier war ab und zu eine kleine Ungeduld zu spüren. Zwei kleine Stürze zeigten, dass auch echte Könner im Reiten einmal zu Boden gehen, aber gleich wieder aufstehen.

Die Anzahl der gestochenen Ringe war bemerkenswert und die Stimmung im Publikum und bei den Akteuren bestens. Am Rande des Geschehens sorgten Mitglieder des Reitvereins Amrum für Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränke. „Alle haben wieder toll mitgeholfen und wir haben uns riesig gefreut, dass wieder so viele dabei waren. Es hat Spaß gemacht und wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr”, sagte die Vorsitzende des Reitvereins, Aenne Andresen und strahlte. Zum Strahlen hatte sie an diesem Tag auch doppelt Grund: Aenne Andresen konnte als Königin zurück in den Stall reiten.

Den ersten Platz gewann Steffi Wollny mit 20 Ringen. Sie wäre auch Königin geworden, wenn sie laut Regularien des Vereins nicht noch zwei Jahre darauf verzichten müsste, denn nur alle drei Jahre darf man König werden. Auf den zweiten Platz ritt Thorsten Andresen, gefolgt von Karen Borrs mit zwölf Ringen. Nach der Ehrenrunde ritten alle wieder auf ihre Wiesen oder in den Stall zum Pferde versorgen, denn die Vierbeiner hatten alle gut mitgemacht und sich eine Extra-Möhre verdient.