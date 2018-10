September auf Föhr : Wenig Sonne und erstes Sturmtief

Der meteorologische Herbst begann wechselhaft: Bei warmen Temperaturen gab es auch einige Regenschauern.

04. Oktober 2018, 18:15 Uhr

Der erste Monat des meteorologischen Herbstes, der den September, Oktober und November umfasst, brachte uns warme Temperaturen, aber etwas zu wenig Sonnenschein. Der Monat begann freundlich und überwiegend trocken. Die Höchstwerte lagen zwischen 19 und 23 Grad. Am 4. September wurde mit 23,4 Grad der Höchstwert des Monats verzeichnet. Ab dem 6. September gestaltete sich das Wetter dann wechselhaft mit einigen Regenschauern, und die Sonne kam nicht mehr so häufig zum Zuge. Am 6. September ging mit 16,4 Litern Regen pro Quadratmeter die größte Tagesniederschlagsmenge des Monats nieder. Die Temperaturen pendelten bis zur Monatsmitte zwischen 16 und 20 Grad. Zu Beginn der zweiten Monatshälfte kam noch einmal der Sommer mit angenehmer Wärme und freundlichem Wetter zurück. Am 18. September kletterte das Thermometer auf 23 Grad.

In der letzten Monatsdekade bestimmten zunächst Tiefdruckgebiete das Wetter und führten kühle und feuchte Luftmassen heran. Sturmtief „Fabienne“ hinterließ am 23. September vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands zahlreiche Schäden. Bei uns brachte es nachfolgend mit einem Höchstwert von 12,6 Grad am 24. September den kältesten Monatstag. In der Nacht zuvor wurde mit 7,8 Grad bereits das Monatsminimum gemessen.

Zum Monatsende überwog zeitweise wieder der Sonnenschein, und die Schauer wurden seltener. Insgesamt ging der September mit einem Temperaturmittel von 15,5 Grad zu Ende. Damit fiel er 1,2 Grad wärmer aus als im langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010.

Die Gesamtniederschlagsmenge von 79,3 Litern blieb nur zwei Prozent hinter dem Durchschnitt zurück. Die Sonnenscheindauer lag im September mit 134,5 Stunden zehn Prozent unter ihrem Sollwert.