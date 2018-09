Weite musikalische Reise : Weltenbummler singt in Wittdün

Lebt nach Stationen in vielen Ländern jetzt in Hamburg: Der kanadische Sänger Morgan Finlay trat zum zweiten Mal auf Amrum auf.

von shz.de

12. September 2018, 15:15 Uhr

Der Spätsommer mit jeder Menge Musik lockt weiterhin viele Besucher in die „Blaue Maus“: Die Künstler geben sich fast die Klinke in die Hand. Was nicht wundert, denn Urlaubsgäste und Insulaner schätzen das bunte Musikprogramm, das jeden Geschmack anspricht.

Nun trat der kanadische Sänger Morgan Finlay auf, der im Februar erstmalig auf Amrum gastierte und seither hier viele Fans hat.

Finlay freute sich sichtlich, wieder auf Amrum zu sein. „Ich bin nun schon zum zweiten Mal hier, also bin ich heute ein temporärer Amrumer und bleibe über Nacht in Downtown Wittdün“, witzelte Finlay schmunzelnd.

Seit seinem letzten Besuch hat sich bei dem Musiker viel getan. Mittlerweile lebt er in Hamburg und neben einem neuen Album entstand auch ein Projekt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal im Schwarzwald, das Finlay im Juni initiiert hatte. Er schrieb dafür eigens ein Jubiläumslied mit dem Titel „Das Herz in mir“, das mit einem Projektchor der Lebenshilfe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gemeinsam eingespielt wurde. Die Präsentation dieses Liedes auf seiner vollgepackten Europatour sind Finlays Ziele in diesem Jahr.

Für sein Publikum hatte der Musiker jede Menge Songs dabei, sozusagen eine Reise durch sein musikalisches Leben, in der sich Erlebnisse und Geschichten, die eigene persönliche Entwicklung und die verschiedensten weltweiten Aufenthaltsorte verbinden. In seinen Liedern, die er selbst schreibt, verknüpft er moderne Einflüsse eng mit der Tradition. Mit dem kräftigem Anschlag auf der akustischen Gitarre und einer tollen Stimme begeisterte Finlay mit Songs und kleinen Anekdoten das Publikum, das ihn am Ende des Abends mit großem Applaus belohnte.

Auch Amrums Kultband „Crazy Horst“ schaute wieder einmal vorbei und lockte viele Besucher in die „Blaue Maus“. Die konnten sich erneut an einem stimmungsvollen Musikabend mit Georg Dittmar, Philipp Mayer und Oliver Vogt erfreuen.